Огромна промяна за Атлетка №1 на България преди началото на летния сезон

Огромна промяна за Атлетка №1 на България - Пламена Миткова. Най-добрата ни състезателка на скок дължина вече се подготвя с нов треньор. 21-годишната лекоатлетка, която се състезава за Локомотив Пловдив, пропусна финалната част от зимния сезон заради контузия в глезена, която получи по време на Националния шампионат в зала. След този момент тя е решила да прекрати сътрудничеството си с Ивайло Русенов и вече тренира под наставленията на Атанас Запрянов Атанасов.

Пламена Миткова смени треньора си

Травмата на Миткова дойде в началото на месец март. При един от опитите си тя контузи отскачащия си крак, а диагнозата никак не беше лека - фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна. По тази причина тя пропусна и Световното първенство в зала, което се проведе в Торун, Полша. През следващите три седмици пловдивчанката трябваше да носи ботуш, който да обездвижи глезена ѝ, а следващите дни трябваше да го раздвижва леко. Възстановителният период отне време, а в този труден за нея момент застана нова фигура - Атанас Атанасов, който тренира и Габриела Петрова на троен скок. Новината стана ясна от публикацията на Ивайло Русенов в социалните медии, където той написа: "След зимния сезон Пламена реши да смени треньора си и вече не тренира при мен. Вече се подготвя при Атанас Запрянов. Всяко начало има край!"

Миткова е на лагер в Турция

Малко след това от Българската федерация по лека атлетика публикуваха актуални новини за състоянието на Атлетка №1 за 2025 година. В момента Миткова е на тренировъчен лагер в Турция, където заедно с Габриела Петрова се подготвят за летния сезон. Докато най-добрата ни състезателка на троен скок се готви на пълни обороти, Пламена все още прави възстановителни тренировки.

Ситуацията породи интересен дебат, като редица големи имена в родната атлетика призоваха да се установи правилник относно "трансфера" на един състезател при друг треньор. Пламена Миткова прекара цялата си състезателна кариера до този момент при Русенов, като се превърна във водещо лице на женската атлетика у нас. Тя е световна шампионка за девойки под 20 години на дълъг скок от 2022 година, както и сребърна медалистка от Европейското за юноши и девойки до 23 години. През 2024 година пловдивчанката направи истински фурор, като завъри 7-а на Европейското за жени в зала и успя да се класира на Олимпийските игри в Париж, след като записа втори резултат в българската история - 6.97 метра. През следващата зима пък остана на място от медалите на Световния шампионат в зала отново заради контузия.