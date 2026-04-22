Грозното пате на английския футбол, което с точните хора начело се превърна в красив лебед

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Помните приказката за „Грозното пате“, нали? Тя е написана през далечната 1842 година от датчанина Ханс Кристиан Андерсен. В нея се разказва за едно пате, което било различно от останалите, и затова всички го отхвърлили. Един ден обаче патето събрало смелост да се приближи до красиви лебеди. Точно когато очаквало да бъде отхвърлено отново, погледнало отражението си във водата и видяло, че самото то се е превърнало в красив, бял лебед.

Именно една такава история ще ви разкажем днес. История за грозното патенце на английския футбол, което с точните хора начело се превърна в красив лебед. Това историята на уелския Рексъм.

Райън Рейнолдс и Роб Макълхени купиха Рексъм за 2 милиона паунда

Рексъм е основан на 4 октомври 1864 година в едноименния уелски град. Това е най-старият футболен клуб в страната, както и третият най-стар клуб в света! Първоначално тимът се състезава в уелското първенство, но през 1890-та започва участие и в английските турнири. Повечето успехи на „червените дракони“ са свързани с Купата на Уелс. Именно благодарение на трофея отборът има и няколко участия в евротурнирите – предимно през 70-те години на ХХ век.

В последно време обаче Рексъм изпадна в долните нива на английския футбол като бе стигнал до Националната лига, което реално е пета дивизия. Всичко се промени на 9 февруари 2021 година! Тогава контролният пакет акции на „драконите“ бе придобит от американските актьори и продуценти Райън Рейнолдс и Роб Макълхени. Компанията на двете холивудски звезди плати около 2 милиона паунда за Рексъм.

Само за няколко сезона тимът достигна до Чемпиъншип

Така започна и приказката на уелския клуб. С идването на Рейнолдс и Макълхени финансовото положение се стабилизира, а популярността на скромния тим расте главоломно благодарение на известността на неговите собственици. В първия им сезон като босове на клуба Рексъм не успя да спечели промоция за Лига 2, но на следващата година го стори.

Веднага след това „червените дракони“ се изкачиха в Лига 1, а днес се състезават в Чемпиъншип – второто ниво на английския футбол. Уелсците дори имат шанс да се класират за Висшата лига през следващата кампания. Предстои да видим дали ще успеят, тъй като в момента са на седма позиция с 67 точки и изостават на две от шестия Хъл Сити. Именно отборите между 3-то и 6-то място играят плейофи за влизане в елита.

Финансовият възход на Рексъм

Но защо ви разказвам романтичната история на Рексъм в рубриката ни „Парите в спорта“? За да ви разкажа как правилното управление на Рейнолдс и Макълхени изведе клуба на съвсем друго ниво не само на терена, но и във финансово отношение.

Когато двете холивудски звезди купуват Рексъм, годишният оборот на клуба е 1,48 милиона паунда. За предишния сезон, когато тимът вече е в Лига 1, той е скочил на 33,3 млн. Това е три пъти повече от оборота на Чарлтън, който влезе в Чемпиъншип заедно с уелсците, а сега се бори да не изпадне.

Любопитното е, че едва 40,5% от оборота на Рексъм идва от Обединеното кралство. 57,7 процента от приходите са предимно от Северна Америка, където отборът се радва на огромна популярност – особено след документалния сериал на Рейнолдс и Макелхени „Добре дошли в Рексъм“, който е в своя пети сезон. Извън Острова тимът набра нови фенове и с участията на мъжкия и дамския си отбор в предсезонни турнета в САЩ и Хонг Конг. Социалните мрежи на клуба също бележат огромен скок в последните години.

Този сезон се очакват приходи от порядъка на 46-50 милиона паунда

През миналия сезон Рексъм има сериозен ръст в приходите във всяко едно перо – мърчъндайзинг, спонсорски договори, приходи от деня на мача, както и от телевизионно излъчване. Най-голям е скокът при спонсорските договори, където има повишаване с 31,5 процента – от 13,2 милиона паунда до 17,4 млн.

Тази година „червените дракони“ очакват още по-голям оборот от около 46-50 милиона паунда. Евентуалното им влизане във Висшата лига пък ще изстреля клуба в съвсем друга орбита. Освен това Рексъм строи и нова ултрамодерна трибуна на своя стадион, която ще покачи капацитета от малко над 10 000 души на 18 000 зрители. Цялата инвестиция е на стойност 70 милиона паунда, от които над 17 са правителствен грант.

Разходите също растат, но клубът е на плюс

Да притежаваш футболен клуб обаче е скъпо удоволствие и затова не е учудващо, че не всичко в Рексъм е „цветя и рози“. С изкачването на отбора по пирамидата на английския футбол, разходите растат. За да бъде тимът конкурентоспособен, бяха привлечени доста играчи през годините, а само през миналото лято бяха дадени 30 милиона паунда за нови състезатели.

Броят на служителите също се увеличава, а с това и фонд работна заплата. Затова и разходите скачат. Загубите също. През сезон 2023/24 те са били 2 милиона паунда, а през миналата кампания са 14,85 млн. Въпреки това Рексъм продължава да бъде на плюс.

Рексъм и собствениците му заслужават адмирации за свършеното до момента

Трябва да отбележим, че в последните 2 години в клуба влязоха и още двама много силни „играчи“. През сезон 2024/25 Рейнолдс и Макълхени продадоха 10 процента от акциите си на семейство Алин, което държи американската компания „Уелч Алин“, занимаваща се с глобална дистрибуция на медицински консумативи и апаратура. През декември 2025-та пък американската „Аполо Спорт Кепитъл“ също придоби миноритарен дял в клуба, като компанията се ангажира с финансирането на новата трибуна на клубния стадион.

На този етап така завършва завладяващата история на Рексъм. Грозното пате на английския футбол, което лека-полека се превръща в красив лебед. Дали нашите герои ще влязат във Висшата лига и ще се наредят до най-големите, ще разберем съвсем скоро. Но Рексъм и неговите собственици заслужават адмирации за свършеното от тях до момента. Защото показаха, че с правилна работа един скромен отбор може да се превърне в световна сензация.

Автор: Бойко Димитров

