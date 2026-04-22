ООН отчита рекордно насилие в Газа от началото на примирието

Свързаните с насилие случаи в Газа са достигнали най-високото си седмично ниво от влизането в сила на примирието през октомври, предаде Ройтерс, като се позова на информация на ООН. Броят на случаите, включително престрелки, обстрели и нападения, се е увеличил с 46% през седмицата от 12 до 18 април в сравнение с предходната седмица, заяви говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш.

Това е и най-високият седмичен брой от влизането в сила на примирието, добави говорителят Стефан Дюжарик. Израелската армия заяви, че все още се запознава с тази информация в отговор на запитване за коментар.

Израелската армия все още контролира около половината от ивицата Газа, докато ислямистката групировка "Хамас" възстанови контрола си над останалите райони.

"Хамас" настоява Израел да спре атаките в анклава и да позволи увеличаване на хуманитарната помощ, преди да премине към втората фаза на мирния план за Газа, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Групировката продължава да отхвърля разпоредбите в плана, призоваващи за нейното разоръжаване.

От началото на примирието над 760 палестинци са били убити в крайбрежната територия, според здравните власти на Газа, които са контролирани от "Хамас".