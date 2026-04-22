Революция против Путин: Спрягана за гадже на Григор Димитров руска тв водеща стана оръжие на руските комунисти

Председателят на Централния комитет на Руската комунистическа партия (КПРФ) и депутат от Държавната дума Генадий Зюганов обърна внимание на думите на руската влогърка и телевизионна водеща Виктория Боня, критикуващ руските власти за блокирането на Телеграм и ограниченията на Интернет, както и цялостното управление на Русия. Зюганов говори на заседание на Държавната дума на 21 април, предаде The Moscow Times.

"Има една жена на име Виктория Боня... напразно се усмихвате. Тя се обърна директно към президента, но от Монако. Изброи всички повдигнати тук въпроси и сте чували за тях. Тя изброи и защо Анапа е мръсно място и защо не е реагирано своевременно, за да помогнат на Дагестан и Чеченската република", заяви Зюганов - ОЩЕ:

След това той разкритикува руските депутати за това, че игнорират инициативите на КПРФ и заяви, че настоящата икономическа ситуация ще доведе страната до революцията от 1917 г.

"Президентът наскоро свика заседание на кабинета. Не бях виждал толкова депресиращо заседание от дълго време. Трябваше да чуе от вас – казахме ви десет пъти – че икономиката е обречена на колапс. Цялото първо тримесечие беше пълна катастрофа. Ако не предприемете незабавни финансови и икономически мерки, през есента ще се сблъскаме с това, което се случи през 2017 г. Нямаме право да повтаряме това", заяви Зюганов