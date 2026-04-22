НА ЖИВО: Тръмп се закани да бомбардира Иран, ако няма мирно споразумение

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"Честно казано, очаквам да бомбардирам – това е по-добрата нагласа, с която да влезем в преговорите". Думите са на, да, американският президент Доналд Тръмп – в отговор на въпрос в телефонно интервю за CNBC дали ще почне пак да бомбардира Иран, ако не бъде постигнато и подписано мирно споразумение с Техеран днес или утре (21-22 април). Припомняме, че днес вечерта се очакват поредни преговори между двете страни - според медийни публикации - с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и дори пряка връзка с аятолах Моджтаба Хаменей. Пакистан съобщи следобед, че официално делегация от Иран още не е потвърдила присъствие.