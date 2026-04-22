Факторът "Асен Василев": Буря заради него и дали Манол Пейков и Чило Попов ще са депутати

Напрежение в редиците на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". Причината е, че Манол Пейков и Чило Попов може да не влязат в следващото Народно събрание, въпреки преференциите за тях. Мястото на Пейков виси на решението дали Асен Василев ще използва първото си място в Пловдив или това в родния му град Хасково. Всичко това доведе до истинска буря от коментари особено във Facebook и сериозни разсъждения дали листите на ПП-ДБ бяха подредени правилно, както и каква беше кампанията на коалицията, какви послания излъчи и колко силни бяха те.

ОЩЕ: "Демократична България" ще има повече депутати от "Продължаваме промяната" в коалицията (СПИСЪК)

"Да, България" и ДСБ до последно отричаха, че Асен Василев де факто контролира цялата коалиция и еднолично диктува условия за места в листите. Ако не се противопоставят и сега, защитавайки своя (на "Да, България") избран депутат Манол Пейков, то на следващите избори вероятно ще правят компания на БСП в кафе "Микел" извън парламента", написа в профила си във Facebook влогърът Асен Генов.

Елисавета Белобрадова от "Да, България" написа дълъг и емоционален пост в защита на Пейков. "Маноле, искам да ти кажа, че ти си ми колега завинаги. В шоубизнеса. И си ми съратник завинаги. Съмишленик, сродна душа, приятел в битка. Носиш си сърцето на ревера, както аз проклетията. Айде, ИДВАЙ СИ ВЕЧЕ или аз идвам в Пловдив. И не на омразата!", заяви тя в пост във Facebook.

Искам да кажа днес за Manol Peykov Когато влязох за първи път в НС преди шест народни събрания, ме сложиха да седя до...

Манол Пейков също написа дълъг пост в профила си в социалната мрежа. "И не, София и Пловдив не са България. Все още не са. Да не говорим, че ПП-ДБ е единствената партия/коалиция, която не губи мандати – докато ГЕРБ и ДПС–Ново начало спихват наполовина, "Възраждане" – на 1/3, а останалите участници в предишния парламент (БСП, Величие, МЕЧ, ИТН) са изхвърлени през борда", казва той.

В заключение той пише, че "единственото сигурно нещо е, че ни предстои необичайно драматичен политически сезон".

И обещава "ще бъдем там – поне онези от нас, които бъдат избрани, за да защитаваме нашите ценности. Всеки ден. Всяка минута. И да се борим за свободата, европейското бъдеще и благоденствието на България".

Не знам какво точно сте си представяли вие, но аз считам факта, че ППДБ запазва броя мандати от предишния парламент...