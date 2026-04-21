Оголен арсенал: САЩ пред стратегическа криза след сблъсъка с Иран

Американската армия е изразходвала ключови запаси от ракети по време на войната с Иран, което предизвиква притеснения относно готовността за друг голям конфликт. Според оценки (включително тези на Центъра за стратегически и международни изследвания) САЩ са използвали приблизително 45% от високоточните боеприпаси, 50% от прехващачите THAAD, почти 50% от ракетите за противовъздушна отбрана Patriot. Други системи като Tomahawk и ракети с голям обсег също са намалени с 20–30%.

Петролен шок или временен завой? Анализатори с предупреждение след последните ценови промени

Краткосрочен риск

Това създава „краткосрочен риск“, ако скоро избухне нов конфликт — особено срещу голяма сила като Китай. Според експертите това е отворило „прозорец на увеличена уязвимост“. Запасите вече не са достатъчни за мащабна война, а попълването им ще отнеме 3–5 години поради бавните производствени графици.

Още: Косово обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация

Мирно споразумение

"Честно казано очаквам да бомбардирам – това е по-добрата нагласа, с която да влезем в преговорите", коментира по-рано Доналд Тръмп в отговор на въпрос в телефонно интервю за CNBC дали ще почне пак да бомбардира Иран, ако не бъде постигнато и подписано мирно споразумение с Техеран днес или утре (21-22 април). Припомняме, че днес вечерта се очакват поредни преговори между двете страни, според медийни публикации с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и дори пряка връзка с аятолах Моджтаба Хаменей. Само че Пакистан съобщи, че официално делегация от Иран още не е потвърдила присъствие.

Иран и САЩ били на косъм от споразумение, но Тръмп провалил всичко с постове онлайн