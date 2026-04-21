Най-важното от изборите:

Оголен арсенал: САЩ пред стратегическа криза след сблъсъка с Иран

21 април 2026, 22:59 часа 724 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Американската армия е изразходвала ключови запаси от ракети по време на войната с Иран, което предизвиква притеснения относно готовността за друг голям конфликт. Според оценки (включително тези на Центъра за стратегически и международни изследвания) САЩ са използвали приблизително 45% от високоточните боеприпаси, 50% от прехващачите THAAD, почти 50% от ракетите за противовъздушна отбрана Patriot. Други системи като Tomahawk и ракети с голям обсег също са намалени с 20–30%.

Краткосрочен риск 

Това създава „краткосрочен риск“, ако скоро избухне нов конфликт — особено срещу голяма сила като Китай. Според експертите това е отворило „прозорец на увеличена уязвимост“. Запасите вече не са достатъчни за мащабна война, а попълването им ще отнеме 3–5 години поради бавните производствени графици.

Мирно споразумение

"Честно казано очаквам да бомбардирам – това е по-добрата нагласа, с която да влезем в преговорите", коментира по-рано Доналд Тръмп в отговор на въпрос в телефонно интервю за CNBC дали ще почне пак да бомбардира Иран, ако не бъде постигнато и подписано мирно споразумение с Техеран днес или утре (21-22 април). Припомняме, че днес вечерта се очакват поредни преговори между двете страни, според медийни публикации с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и дори пряка връзка с аятолах Моджтаба Хаменей. Само че Пакистан съобщи, че официално делегация от Иран още не е потвърдила присъствие.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Иран САЩ ракети война Израел война Иран
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес