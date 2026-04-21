Спорт:

Хърватия подкрепя балансиран подход към Израел

21 април 2026, 23:41 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хърватия подкрепя балансиран подход в отношенията с Израел и предложенията на някои страни от ЕС за суспендиране на споразумението за асоцииране, каза министърът на външните работи Гордан Гърлич Радман днес в Люксембург, предаде агенция ХИНА. Радман допълни, че Хърватия подкрепя балансиран, правно обоснован и отговорен подход, като прави разлика между легитимните опасения на Израел за сигурността, необходимостта от защита на цивилното население и зачитането на международното право.

Среща на външните министри

Той говори на среща на външните министри на ЕС, където няколко държави, включително Испания, Ирландия и Словения, призоваха за спиране на споразумението за асоцииране заради насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг, хуманитарната ситуация в Газа и новото законодателство за смъртното наказание.

Някои страни членки подкрепят пълното суспендиране, други – само търговския компонент, докато Франция и Швеция предложиха ограничаване на вноса от незаконните израелски селища.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Европейската комисия предложи суспендиране на части от споразумението, засягащи израелски износ на стойност около 5,8 милиарда евро. Германия и Австрия се противопоставят на суспендирането на споразумението, а Австрия би могла да подкрепи санкции срещу заселниците, прибягващи към насилие. Суспендирането на търговските разпоредби изисква квалифицирано мнозинство, а пълното спиране изисква единодушие сред страните членки на ЕС. Въвеждането на санкции срещу израелски заселници, прибягващи към насилие, също изисква единодушно решение от страните членки, предаде БТА. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Израел Хърватия война Израел война Иран
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес