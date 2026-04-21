Иран и САЩ били на косъм от споразумение, но Тръмп провалил всичко с постове онлайн

С наближаването на уикенда изглеждаше, че САЩ и Иран са по-близо до споразумение за прекратяване на 7-седмичната война.

След това обаче президентът Доналд Тръмп направи точно това, което негови съветници многократно са казвали, че не бива да се прави - той сякаш се опита да преговаря чрез медиите, публикувайки информации за протичащия диалог в социалните мрежи и разговаряйки с репортери по телефона в петък сутринта, докато пакистански посредници го информираха за преговорите с иранските представители в Техеран, пише CNN.

Тръмп гръмко и публично обяви, че Иран се е съгласил с редица клаузи, които все още не са били финализирани. Също така той заяви, че Техеран се е съгласил с много от най-спорните искания на САЩ – включително това да предаде обогатения си уран, и обяви скорошен край на войната.

Още: САЩ върнаха 27 кораба в Ормузкия проток: Блокадата се усилва

Ирански представители открито отхвърлиха много от тези твърдения и отрекоха, че се готвят за нов кръг от преговори, което бързо попари нарастващия оптимизъм за сделка.

Сега вече не е ясно накъде ще поемат мирните преговори оттук нататък.

"Иранците не се зарадваха"

Някои служители на президентската администрация признаха лично пред CNN, че публичните коментари на Тръмп са навредили на преговорите, отбелязвайки чувствителността и дълбокото недоверие на иранците към САЩ.

Още: Турция достави 360 тона хуманитарна помощ в Ливан

Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че американските служители подозират, че има разделение вътре в преговорния екип на Иран, воден от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, и Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, което поставя въпроса кой в ​​крайна сметка може да подпише сделка.

"Иранците не се зарадваха на факта, че президентът преговаря през социалните мрежи и създава впечатлението, сякаш е подписал споразумения по въпроси, по които все още няма съгласие или одобрение от страна на гражданите", заяви човек, запознат с разговорите, добавяйки, че за иранците е особено важно да не изглеждат слаби.

Сред твърденията на Тръмп е, че Иран се е съгласил на "неограничено" спиране на ядрената си програма. Той обяви пред CBS News, че Техеран "се е съгласил на всичко" и ще работи със САЩ за премахване на обогатения си уран. Пред Axios заяви пък, че среща "вероятно ще се проведе през уикенда", добавяйки: "Мисля, че ще постигнем сделка през следващия ден-два".

Сложните преговори

Още: Иран: Не приемаме преговори под сянката на заплахи

Крехкото прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран беше изправено пред изпитание за пореден път в неделя, когато американски ракетен разрушител обстреля и превзе ирански товарен кораб, след като той се опита да премине през военноморската блокада на САЩ в Оманския залив, което допълнително разгневи иранците.

Сега, с наближаването на датата на изтичане на двуседмичното прекратяване на огъня, Тръмп отново е изправен пред решение - дали да приеме сделка, дори и несъвършена, или да ескалира конфликт, за който вече обяви за приключил.

Към понеделник официални лица в Иран звучаха малко по-склонни към продължаване на преговорите. Но контурите на евентуално предстоящо споразумение остават неясни.

"Съединените щати никога не са били по-близо до добра сделка с Иран, за разлика от ужасната сделка, сключена от администрацията на Обама, благодарение на способността на президента Тръмп да преговаря", заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит. "Всеки, който не може да види тактиката на президента Тръмп да играе дългосрочна игра, е или глупав, или умишлено невеж", допълни тя.

Още: НА ЖИВО: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но при важно условие

Тръмп е поставил няколко червени линии за преговорите, включително Иран да замрази обогатяването на уран и да предаде запасите си от производни материали. Техеран, междувременно, настоява да му бъде позволено да запази контрола си над Ормузкия проток, като същевременно изисква САЩ да отменят санкциите.

По време на първия кръг от преговорите американските преговарящи предложиха 20-годишна пауза за обогатяването на уран от Иран. Иран отговори с предложение за 5-годишно спиране, което САЩ отхвърлиха

Едно от скорошните предложения от иранска страна включва 10-годишна пауза в обогатяването, последвана от още едно десетилетие, през което Иран би се съгласил да обогатява само до нива, доста под оръжейния клас, заяви човек, запознат с дискусиите.

Междувременно Тръмп е заявил пред репортери, че иска обогатяване за неопределено време и е против дори 20-годишната пауза.

Още: Тръмп: Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран

Администрацията на Тръмп също така обмисля размразяването на 20 милиарда долара ирански активи като част от текущите преговори с Техеран, съобщи CNN по-рано. Стъпката би била направена в замяна на това Иран да предаде запасите си от високообогатен уран.

Гъвкавостта на всяка страна по отношение на условията в крайна сметка ще диктува дали може да бъде постигната сделка. За Тръмп един от императивите е да не се съгласява със сделка, която може да се оприличи на Съвместния всеобхватен план за действие от ерата на Обама – ядрена сделка с Иран, от която той се оттегли през 2018 г. и която непрекъснато осмива като слаба.

Най-малкото, преговарящите се надяват да постигнат рамково разбирателство между САЩ и Иран, което след това да доведе до по-подробни разговори през следващите седмици по по-фините аспекти на сделката. Този подход обаче има своите критици, които предупреждават, че Иран може да протака дискусиите като игра на печелене на време, докато разкрива някои от своите ракетни системи, които са били укрити по време на войната.

В понеделник Тръмп настоя, че не чувства натиск да постигне сделка, въпреки нарастващата непопулярност на войната сред американската общественост и ролята, която тя изигра за по-високите цени на газа.

Още: Мисия (не)възможна: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но сложи "пистолет на масата"

"Не съм подложен на никакъв натиск, въпреки че всичко ще се случи сравнително бързо!", написа той в Truth Social.

Дали Тръмп ще осъзнае грешката си?

Към понеделник следобед не беше ясно дали някой от съветниците е споделил опасения с президента, че склонността му към онлайн публикации може да навреди на преговорите. До обяд той беше публикувал няколко пъти в Truth Social за войната.

Публичните му коментари само продължиха да задълбочават несигурността около преговорите.

В един момент в неделя сутринта Тръмп заяви след поредица от обаждания, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс няма да участва в този кръг от преговори, позовавайки се на неуточнени съображения за сигурност. Едновременно с това двама висши служители в неговото правителство - посланикът на ООН Майк Уолц и министърът на енергетиката Крис Райт - се появиха по телевизията, за да заявят, че Ванс всъщност ще ръководи делегацията в Исламабад, както направи и при първия кръг.

Оказа се, че те са били прави, а Тръмп греши. "Нещата се промениха", каза служител на Белия дом.

Преговорите обаче вече са на път да започнат в сряда сутринта в Исламабад. Източниците предупредиха, че ситуацията остава "нестабилна".