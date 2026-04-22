След удължаването на примирието: Иран унижи Тръмп, включително за Ормузкия проток

22 април 2026, 6:56 часа 882 прочитания 0 коментара
След удължаването на примирието: Иран унижи Тръмп, включително за Ормузкия проток

Иран не е искал удължаване на изтичащото днес, 22 април, първоначално обявено примирие от американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на свои източници. Тръмп обяви, че примирието се удължава на практика за неопределено време, след като снощи стана ясно, че втората среща между мирните делегации на САЩ и Иран в Исламабад се проваля - именно заради него и постоянното му гръмко говорене в социалната мрежа Truth Social, а и пред конвенционалните медии - ОЩЕ: Крахът на дипломацията: Иран отказа ключовата среща с Вашингтон

Един от аргументите на Тръмп, с който обяви удължаването на примирието, е, че в Иран управлението сега било фрагментирано и му трябвало време да излъчи единна позиция за преговори:

А междувременно, Тръмп изтърси пак в Truth Social, че Иран искал Ормузкият проток да е отворен, но САЩ го затворили, за да губи Техеран по 500 млн. долара - именно заради тази предполагаема загуба Иран искал пролива да бъде отворен. Само че пак Tasnim публикува позицията на Техеран - САЩ си въобразяват, че положението сега е както след 12-дневната война от 2025 година, само че не е - ние контролираме Ормузкия проток. "Ако САЩ искат да продължават със сянката на войната, да читат протока за изцяло затворен" - Още: Тръмп пак превъртя играта с Иран: Ще бомбардира, обаче има цялото време на света за сделка и се моли на Техеран за 8 жени (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
