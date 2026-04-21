Крахът на дипломацията: Иран отказа ключовата среща с Вашингтон

21 април 2026, 23:24 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени планираното си пътуване до Пакистан, където се очакваше да се проведат преговори с Иран. Ирански представители отказаха да участват в преговорите на САЩ, насрочени за 22 април в Исламабад, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Представители на Техеран съобщиха това на американската страна чрез посредник в Пакистан. Според Tasnim, това е окончателно решение. Агенцията пише, че иранските власти смятат участието си в преговорите за загуба на време, тъй като „Съединените щати пречат на постигането на каквато и да е разумна сделка“.

Неопределено време

Според Axios, пътуването до Пакистан на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация, е отложено за неопределено време.

Акт на война

Междувременно министърът на външните работи на Иран Абас Араги заяви, че блокадата на иранските пристанища е акт на война и следователно нарушение на примирието. Удар по търговски плавателен съд и вземане на екипажа му за заложници е още по-голямо нарушение. Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защитава интересите си и как да се съпротивлява на тормоза, написа Араги.

Отговорът на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по искане на Иран е удължил прекратяването на огъня и примирието с Иран, докато представителите на Техеран не представят своето мирно предложение и докато преговорите не приключат.

Сложните преговори

Крехкото прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран беше изправено пред изпитание за пореден път в неделя, когато американски ракетен разрушител обстреля и превзе ирански товарен кораб, след като той се опита да премине през военноморската блокада на САЩ в Оманския залив, което допълнително разгневи иранците.

Временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше подписано за две седмици. Очакваше се то да приключи на 21 април, но САЩ се съгласиха да го удължат до вечерта на 22 април.

Изтощена армия

По-рано стана ясно, че американската армия е изразходвала ключови запаси от ракети по време на войната с Иран, което предизвиква притеснения относно готовността за друг голям конфликт. Според оценки (включително тези на Центъра за стратегически и международни изследвания) САЩ са използвали приблизително 45% от високоточните боеприпаси, 50% от прехващачите THAAD, почти 50% от ракетите за противовъздушна отбрана Patriot. Други системи като Tomahawk и ракети с голям обсег също са намалени с 20–30%.

Краткосрочен риск 

Това създава „краткосрочен риск“, ако скоро избухне нов конфликт — особено срещу голяма сила като Китай. Според експертите това е отворило „прозорец на увеличена уязвимост“. Запасите вече не са достатъчни за мащабна война, а попълването им ще отнеме 3–5 години поради бавните производствени графици.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
