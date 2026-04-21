Крахът на дипломацията: Иран отказа ключовата среща с Вашингтон

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени планираното си пътуване до Пакистан, където се очакваше да се проведат преговори с Иран. Ирански представители отказаха да участват в преговорите на САЩ, насрочени за 22 април в Исламабад, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Представители на Техеран съобщиха това на американската страна чрез посредник в Пакистан. Според Tasnim, това е окончателно решение. Агенцията пише, че иранските власти смятат участието си в преговорите за загуба на време, тъй като „Съединените щати пречат на постигането на каквато и да е разумна сделка“.

Неопределено време

Според Axios, пътуването до Пакистан на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация, е отложено за неопределено време.

Акт на война

Междувременно министърът на външните работи на Иран Абас Араги заяви, че блокадата на иранските пристанища е акт на война и следователно нарушение на примирието. Удар по търговски плавателен съд и вземане на екипажа му за заложници е още по-голямо нарушение. Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защитава интересите си и как да се съпротивлява на тормоза, написа Араги.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:



Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.



Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Отговорът на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по искане на Иран е удължил прекратяването на огъня и примирието с Иран, докато представителите на Техеран не представят своето мирно предложение и докато преговорите не приключат.

BREAKING: Trump:



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Сложните преговори

Крехкото прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран беше изправено пред изпитание за пореден път в неделя, когато американски ракетен разрушител обстреля и превзе ирански товарен кораб, след като той се опита да премине през военноморската блокада на САЩ в Оманския залив, което допълнително разгневи иранците.

Временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше подписано за две седмици. Очакваше се то да приключи на 21 април, но САЩ се съгласиха да го удължат до вечерта на 22 април.

Изтощена армия

По-рано стана ясно, че американската армия е изразходвала ключови запаси от ракети по време на войната с Иран, което предизвиква притеснения относно готовността за друг голям конфликт. Според оценки (включително тези на Центъра за стратегически и международни изследвания) САЩ са използвали приблизително 45% от високоточните боеприпаси, 50% от прехващачите THAAD, почти 50% от ракетите за противовъздушна отбрана Patriot. Други системи като Tomahawk и ракети с голям обсег също са намалени с 20–30%.

BIG: The U.S. military has heavily depleted key missile stockpiles during the recent war with Iran, raising concerns about readiness for another major conflict.



According to assessments (including Center for Strategic and International Studies):



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Краткосрочен риск

Това създава „краткосрочен риск“, ако скоро избухне нов конфликт — особено срещу голяма сила като Китай. Според експертите това е отворило „прозорец на увеличена уязвимост“. Запасите вече не са достатъчни за мащабна война, а попълването им ще отнеме 3–5 години поради бавните производствени графици.

