Бойкот: В опразнена зала в ООН Нетаняху опита да оправдае пред света войната на Израел (ВИДЕО, СНИМКИ)

Когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на сцената за речта си в рамките на 80-ото Общо събрание на ООН в Ню Йорк на 26 септември, десетки хора напуснаха залата в знак на протест, чуха се и освирквания. Председателят многократно призова за "ред в залата" и удряше с чукчето си, докато делегацията на САЩ се опита да подкрепи съюзника си с аплодисменти.

Нетаняху извади карта, озаглавена "Проклятието"

Нетаняху каза, че миналата година е застанал на подиума и е показал карта, озаглавена „Проклятието“, а сега отново я извади. Според него тя показва „проклятието на иранската терористична ос“ - коалицията от пълномощници на Техеран в Близкия изток, в която влизат "Хизбула" в Ливан, хутите в Йемен, "Хамас" в Ивицата Газа и други сили.

Снимка: Getty Images

„Тази ос заплашваше мира в целия свят, стабилността в нашия регион и самото съществуване на моята страна Израел“, каза той. По думите му - през изминалата година Израел е разбил хутите, унищожил е „голяма част от терористичната машина на Хамас“ и е „осакатил "Хизбула“". Най-важното, смята Нетаняху, е, че "унищожихме програмата на Иран за ядрени оръжия и балистични ракети".

Докосвайки страните на картата, Нетаняху премина през различни лидери, включително убитите Яхия Синвар от "Хамас", Хасан Насрала от "Хизбула" и най-добрите ядрени учени на Иран. Всички те са „изчезнали“, каза той, след като Израел ги ликвидира.

Израелският премиер с послание към заложниците в Газа

След това Нетаняху заяви, че голяма част от света не си спомнял атаките от 7 октомври 2023 г. Тогава "Хамас" нахлу в Израел, убивайки около 1200 души и вземайки 251 заложници в Ивицата Газа. Според министерството на здравеопазването на територията, управлявано от "Хамас", от 7 октомври 2023 г. насам най-малко 65 502 души са били убити при израелски атаки в Газа, които са част от отключилата се след това военна кампания, продължаваща и до днес.

„Но ние си спомняме“, добави той, преди да посочи QR код на значка на сакото си, който, според него, съдържа причината „защо се борим и защо трябва да спечелим“.

След това Нетаняху описа някои от събитията от 7 октомври, като каза, че сред взетите за заложници са били хора, оцелели от Холокоста, а също баби, дядовци и техните внуци. Израел е върнал у дома 207 от тези пленници, а 20 от останалите 48 в Газа са живи, добави той и прочете имената им. След това се обърна директно към заложниците: „Не сме ви забравили“. Израел няма да спре, „докато не ви върнем всички у дома“.

„Сложете оръжията си“, каза Нетаняху на „останалите“ лидери на "Хамас". „Освободете моя народ“ и „освободете заложниците. Ако го направите, ще живеете. Ако не го направите, Израел ще ви преследва“, заплаши той.

Нетаняху направи "популярен тест"

След това извади още плакати и направи „популярен тест“. Първият въпрос бе: „Кой зове за „Смърт на Америка?““, а отговорите бяха: „а) Иран, б) "Хамас", в) "Хизбула", г) хутите, д) всички изброени“. В залата се чуха викове и Нетаняху отбеляза отговор „д) всички изброени“.

Снимка: Getty Images

Нетаняху добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „разбира по-добре от всеки друг лидер, че Израел и Америка са изправени пред обща заплаха“.

Докато Нетаняху хвалеше президента Тръмп и говореше за опитите за покушение срещу него, присъстващите от американската делегация избухнаха в аплодисменти, отбелязва кореспондентът на BBC.

Израел не нападал умишлено цивилни и не използвал глада в Газа като оръжие

Премиерът коментира и обвиненията, че Израел умишлено напада цивилни. „Истината е точно обратната“, твърди той. Посочи, че Израел е разпръснал „милиони листовки и е изпратил милиони текстови съобщения“, за да накара цивилните да се евакуират от град Газа, където наскоро започна офанзивата.

Междувременно "Хамас" "се настанява в джамии, училища, болници, жилищни сгради“, каза той, за да принуди цивилните да „останат в опасност, често заплашвайки ги с оръжие“.

Преминавайки към обвиненията в геноцид, отправени към Израел, Нетаняху попита дали една страна, която извършва геноцид, би молила населението на дадена територия да се махне от опасността: „Нацистите помолиха ли евреите да напуснат?“.

След това отхвърли обвиненията, че Израел умишлено използва глада като оръжие срещу хората в Газа. Ако има жители на Газа, които нямат достатъчно храна, това било защото "Хамас" я "краде, трупа и продава“, каза той. Управляваната от Израел и САЩ Хуманитарна фондация за Газа обаче разпределя помощите и е подлагана на чудовищни критики заради редицата убийства на цивилни, чакащи на опашки за храна.

Снимка: Getty Images

По-рано този месец комисия на ООН за разследване заяви, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците в Газа. Тя цитира изявления на израелски лидери и поведението на израелските сили като доказателство за геноцидни намерения. Израелското външно министерство осъди доклада като „изкривен и неверен“: Комисия на ООН: Действията на Израел в Газа са геноцид.

"Лудост и безумие": Нетаняху за признаването на Палестина

Министър-председателят на Израел накрая реагира на решението на редица страни - като Франция, Великобритания, Австралия и Канада - да признаят държавата Палестина, наричайки това "национално самоубийство" за Израел. "Това е чиста лудост, това е безумие и ние няма да го направим", каза той в края на речта си.

Той се обърна към Европа и САЩ: „Нашите врагове ни мразят всички еднакво. Те искат да върнат съвременния свят назад в миналото, в мрачния век на насилие, фанатизъм и терор. В дълбоката си същност вие знаете, че Израел се бори за вашата кауза“, каза той. Също така добави, че лидерите, които публично осъждали Израел, зад затворени врати признавали, че ценят израелските разузнавателни служби, които многократно са предотвратявали атаки в техните столици.