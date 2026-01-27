Двуличието на Тръмп: Постоянно заплашва аятолаха, а депортира иранци обратно при него (ВИДЕО)

САЩ обмислят операции и удари в Иран, с които да бъдат убити важни ирански политически фигури, поддръжници на режима на аятолах Хаменей. Това съобщава Middle East Eye, като уточнява, че няма никакво взето решение по въпроса. Но в американски медии вече има информация, че според американски разузнавателни данни режимът на аятолаха е най-уязвим от 1979 година насам, когато светското управление в Иран падна.

В своеобразен отговор, главният секретар на ливанската терористична организация "Хизбула" Шейх Наим Касем заплаши, че ако действително САЩ убият аятолах Хаменей, то ще бъдат предприети действия, "каквито сметнем за добри". Касем предупреди, че такова убийство ще разтърси Близкия изток:

Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem:



When Trump or others threaten to kill the leader (Khamenei), they are essentially threatening millions. This is not something that can be ignored.



It is our collective responsibility to confront this threat.



An assassination,… pic.twitter.com/rBGk3sb2gu — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Тръмп за Иран: Наляво-надясно

Междувременно, пред Axios американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ вече имат по-голяма военна флота в близост до Иран, отколкото имаха при бреговете на Венецуела. Пак пред същото издание източници от Белия дом казват, че за да има мир в Иран, ислямската република трябва да предаде целия си запас от обогатен уран и да намали значително запасите си от конвенционални ракети. Освен това - да има коренна промяна що се отнася до развитието на "ирански прокси сили" в Близкия изток, като милициите в Ирак, "Хизбула" и "Хамас".

И на този фон, администрацията на Тръмп депортира около дузина иранци, което е първият такъв случай, откакто режимът на аятолах Хаменей започна жестоките репресии срещу протестите, предаде CNN. На борда на самолета е имало 14 души - трябвало е да са много повече, само че набелязани за депортация не са били качени, защото са били заразени или са имали досег със заразени с морбили.

Адвокати казват, че някои от задържаните и депортираните са изправени в сериозна опасност, ако бъдат върнати в Иран, включително евентуална екзекуция.

