Египет отхвърля всякакво разселване на палестинци

Египет твърдо отхвърля и осъжда всякакви предложения или опити за насилствено разселване на палестинското население, предупреждавайки, че подобни действия биха могли да задълбочат конфликта и да предизвикат неконтролируеми последици за ситуацията в региона. Това каза египетският премиер Мостафа Мадбули, предаде египетската новинарска агенция МЕНА. Той потвърди пълната подкрепа на Египет за всички усилия, насочени към постигане на политическо решение на палестинския въпрос

Коментарите на Мадбули бяха направени по време на участието му в среща на високо ниво, озаглавена „Денят след и подкрепа на стабилността в Газа“, проведена в централата на ООН в Ню Йорк.

На срещата присъстваха генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт, египетският външен министър Бадр Абделати и редица арабски и международни представители.

На конференцията по израело-палестинския въпрос Мадбули започна речта си, като благодари на френския президент Еманюел Макрон за организирането на този форум и за неговите непоколебими усилия в подкрепа на правата на палестинците.

Мадбули акцентира и върху ключовата роля на Саудитска Арабия. Той каза, че Египет разглежда тази конференция като ключова отправна точка към справедливо и устойчиво решение на палестинския въпрос, основано на предложението за две държави и създаването на независима палестинска държава в границите от 4 юни 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

Премиерът похвали историческото решение на Франция да признае Държавата Палестина. Той подчерта, че всяка визия за бъдещето на Газа и за прекратяване на насилието трябва да разглежда и фундаменталните причини за конфликта.

Мадбули заяви, че Западният бряг и Газа трябва да бъдат под единно управление, а именно това на Палестинската автономна власт.

Премиерът подчерта, че палестинските държавни институции трябва да имат изключителното право да притежават оръжие.

Това естествено изключва всякаква роля на "Хамас" или други въоръжени фракции в управлението на Газа, заяви премиерът и призова всички въоръжени групировки да предадат оръжията си на легитимния управляващ орган - Палестинската автономна власт.