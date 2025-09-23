Войната в Украйна:

Ердоган: Мюсюлманските страни да застанат заедно срещу кланетата на Израел

23 септември 2025, 09:43 часа 209 прочитания 0 коментара
Ердоган: Мюсюлманските страни да застанат заедно срещу кланетата на Израел

Много е важно мюсюлманските страни да застанат заедно в опозиция срещу израелските кланета в Палестина. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция и БГНЕС.

По време на среща с шейх Сабах Халид ал-Сабах, престолонаследник на Кувейт, в Турската къща (Turkevi Center) в Ню Йорк, Ердоган

„подчерта значението на единната позиция на ислямските страни срещу израелските кланета в палестинските територии“, съобщи Дирекцията за комуникации на Турция.

По време на срещата, проведена в Ню Йорк в навечерието на Общото събрание на ООН, двамата обсъдиха отношенията между двете страни, както и регионални и глобални въпроси.

Ердоган подчерта също така необходимостта от продължаване на преговорите за постигане на примирие в Газа.

Изтъквайки важността на развитието на отношенията между Турция и Кувейт, особено в областта на търговията, Ердоган каза, че двете страни ще продължат да работят за укрепване на сътрудничеството.

По отношение на Сирия турският президент подчерта важността на фокусирането върху възстановяването и развитието, като се запази териториалната цялост на страната, потвърждавайки подкрепата на Анкара за Сирия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа Реджеп Тайип Ердоган информация 2025
