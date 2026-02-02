Арести в Непал заради фалшиви спасителни операции в Хималаите и измами с милиони долари

Шестима ръководители на туристически и планински спасителни служби са арестувани в Непал с обвинения в организиране на фалшиви спасителни операции във високите части на Хималаите, за да измамят с милиони долари международни застрахователни компании. Централното бюро за разследвания на Непал ги задържа миналата седмица, като ги обвини, че са подали фалшиви искове на обща стойност близо 20 милиона долара между 2022 г. и 2025 г. и са получили финансовите средства в банковите си сметки. И шестимата са непалски граждани.

Подправени документи, включително списъци с пътници и товари за спасителни полети с хеликоптер, медицински фактури и болнични листове, са изпратени на застрахователните компании, съобщи Централното бюро за разследвания на Непал, цитирано от Асошиейтед прес.

Една от компаниите, която е заявила 1248 спасителни операции, е подправила документи за 171 от тях, което е довело до неоснователни плащания в размер на над 10 милиона долара, съобщават разследващите. Друга компания е обвинена в изфабрикуването на 75 от общо 471 заявени спасителни операции, както и в измама в размер на 8 милиона долара. Трета компания е обвинена в 71 фалшиви заявки за спасителни операции, за които са били изплатени средства на обща стойност над 1 милиона долара.

Алпинистите, които се катерят на голяма височина, трябва да представят доказателство, че разполагат със застраховка, която покрива спасяване с хеликоптер, преди да им бъде издадено разрешение за катерене, отбелязва Ройтерс.

