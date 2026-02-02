Войната в Украйна:

Иран привика посланиците на държавите от ЕС заради Революционната гвардия

02 февруари 2026, 12:31 часа 222 прочитания 0 коментара
Иран привика посланиците на държавите от ЕС заради Революционната гвардия

Всички посланици на държавите от Европейския съюз в Иран са били извикани, за да им бъдат връчени протестни ноти срещу включването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в списъка на ЕС с терористични организации. Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи каза пред журналисти, че дипломатите са били извикани вчера, предаде Асошиейтед прес.

Още: САЩ и Иран готови за преговори в Анкара

ЕС включи миналата седмица КГИР в списъка си с терористични организации заради участието на Революционната гвардия в жестокото потушаване на протестите в Иран през януари.

Иран проучва подробностите на различните дипломатически инициативи за намаляване на напрежението със САЩ, каза още Багаи и добави, че Техеран се надява на резултати в близките дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още: Свобода вместо екзекуция: Иран освободи от ареста Ерфан Солтани (ВИДЕО)

На фона на струпването на бойни кораби на САЩ в близост до Иран американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти миналата седмица, че Техеран води "сериозни" разговори с Вашингтон, броени часове след като ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани написа в социалната мрежа Х, че е в ход подготовка за преговори.

"Регионалните държави са посредниците за посланията, които бяха разменени. Бяха споделени различни мнения и в момента проучваме подробностите на всяка дипломатическа инициатива, което се надяваме да донесе резултат в близките дни", посочи Багаи. "Става дума за процеса и рамката (на преговорите)", допълни говорителят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Иран Революционна гвардия Иранска революционна гвардия
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес