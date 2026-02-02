Иран привика посланиците на държавите от ЕС заради Революционната гвардия

Всички посланици на държавите от Европейския съюз в Иран са били извикани, за да им бъдат връчени протестни ноти срещу включването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в списъка на ЕС с терористични организации. Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи каза пред журналисти, че дипломатите са били извикани вчера, предаде Асошиейтед прес.

ЕС включи миналата седмица КГИР в списъка си с терористични организации заради участието на Революционната гвардия в жестокото потушаване на протестите в Иран през януари.

Иран проучва подробностите на различните дипломатически инициативи за намаляване на напрежението със САЩ, каза още Багаи и добави, че Техеран се надява на резултати в близките дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На фона на струпването на бойни кораби на САЩ в близост до Иран американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти миналата седмица, че Техеран води "сериозни" разговори с Вашингтон, броени часове след като ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани написа в социалната мрежа Х, че е в ход подготовка за преговори.

"Регионалните държави са посредниците за посланията, които бяха разменени. Бяха споделени различни мнения и в момента проучваме подробностите на всяка дипломатическа инициатива, което се надяваме да донесе резултат в близките дни", посочи Багаи. "Става дума за процеса и рамката (на преговорите)", допълни говорителят.