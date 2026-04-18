Фатална съдба или политическа игра? Коя е иранката, чиято екзекуция чака заповед

Според опозиционни групи, които следят ситуацията, властите в Иран се готвят да екзекутират Бита Хемати, която ще стане първата жена, екзекутирана във връзка с неотдавнашните антиправителствени протести в цялата страна. Случаят предизвика нова вълна от международна загриженост относно мащаба на смъртните присъди, свързани с безредиците, които избухнаха в цялата страна през януари и по-късно бяха потушени от силите за сигурност. Националният съвет на съпротивата на Иран (NCRI) твърди, че около 1600 души са били осъдени на смърт през изминалата година на фона на по-широкомащабни репресии срещу дисидентите.

The Iranian regime is sentencing a woman to death for participating in the January 2026 anti-government protests in Tehran.



Human rights organizations say that Bita Hemmati will be the first female protester executed in response to the uprising, along with three others. pic.twitter.com/fdGGWKxf3N — Fox News (@FoxNews) April 16, 2026

Хемати, заедно с няколко съподсъдими, беше арестувана в Техеран по време на демонстрации, които се разпространиха в множество градове и се превърнаха в една от най-значимите вълни на протести през последните години. Официално не е обявена дата за екзекуцията, но тази възможност засили вниманието на наблюдателите на правата на човека.

Делото е част от по-широка серия от съдебни преследвания, свързани с протестни дейности. Хемати е обвинена от властите в престъпления, включващи употреба на взривни вещества и оръжия, хвърляне на предмети като бетонни блокове, участие в протестни събирания и действия, определени като подкопаващи националната сигурност.

Нейният съпруг, 34-годишният Мохамадреза Маджид Асл, заедно с двама съседи, идентифицирани като Бехруз и Курош Заманинежад, също бяха осъдени на смърт след това, което според поддръжниците им е било прибързано съдебно производство. Според информациите имуществото на подсъдимите е било конфискувано.

Петият обвиняем, Амир Хемати, роднина на семейството, получи присъда от почти шест години затвор по обвинения, които включват "събиране и заговор срещу националната сигурност" и "пропаганда срещу системата".

STOP SCROLLING. The regime is about to hang a wife and husband together for wanting freedom.



Bita Hemmati and Mohammadreza Majidi-Asl (34) were arrested together, tortured into forced confessions, and sentenced to death.



Chanting against the mullahs and throwing stones during… pic.twitter.com/XMOBhdwE9T — Neo (@Realneo101) April 15, 2026

Според наблюдатели на правата на човека властите също така твърдят, че те са участвали в дейности, свързани с враждебни чужди правителства, включително САЩ. Самите протести започнаха след местни стачки на магазинери и търговци на пазара в края на декември, преди да се разраснат в по-широки безредици.

Международна загриженост и призиви за намеса

Нарастващият брой на смъртните присъди предизвика критики от страна на правозащитни организации и опозиционни групи, които твърдят, че съдебният процес е лишен от прозрачност и гаранции за справедливост.

NCRI призова Организацията на обединените нации, международните органи за правата на човека и правителствата по света да предприемат незабавни мерки за спиране на екзекуциите и защита на политическите затворници, задържани по време на протестите. Защитни групи като HRANA също изразиха загриженост относно бързината на съдебните процеси и широкия спектър от обвинения, използвани срещу демонстрантите, които според тях често са свързани с разпоредби за националната сигурност.

Критиците твърдят, че подобни обвинения се прилагат широко, за да се възпрепятстват по-нататъшни прояви на несъгласие и да се потисне политическата опозиция. Иранските власти, от своя страна, твърдят, че преследваните лица са замесени в действия, застрашаващи обществената безопасност, и обвиняват някои от подсъдимите в сътрудничество с чуждестранни противници.

Правозащитните организации обаче оспорват справедливостта на съдебните процеси и предупреждават, че продължаващите екзекуции биха могли да доведат до по-нататъшно ескалиране на напрежението в страната и да предизвикат допълнително международно осъждане.

Тъй като не е обявена потвърдена дата за екзекуцията на Хемати, вниманието остава насочено към това дали дипломатическият натиск или международната подкрепа биха могли да повлияят на изхода от делото, пише "Marca".