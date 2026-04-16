Страната, която екзекутира 48 жени за година

През 2025 г. в Иран са екзекутирани най-малко 48 жени, което е рекорден брой. Официалните власти обаче съобщават само за четири такива случая. Общо най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран през 2025 г., според организациите за правата на човека Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty. Активистите подчертават, че много от осъдените жени преди това са били жертви на насилие и са били в уязвимо положение. Тези жени често произхождат от бедни семейства, които нямат възможност да си осигурят защита в съда.

Жертви на насилие

В много случаи жените са осъдени на смърт за убийство, често убийство на съпрузи или партньори. Според активисти за правата на човека приблизително 70% от тези жени преди това са преживели домашно или сексуално насилие и са действали от отчаяние. Междувременно, например, брачното изнасилване не е законно признато в Иран, а системата за защита на жертвите на насилие практически не съществува.

Понякога присъдите могат да бъдат отменени, но такива случаи са рядкост. „Гласная“ съобщи, че 25-годишната Голи Кухкан е била помилвана през декември 2025 г. Тя е била осъдена на смърт за убийството на съпруга си, който редовно е биел нея и детето им. За да избегне екзекуция, тя е трябвало да събере приблизително 80 000 долара, предимно чрез дарения, за да изплати сумата на семейството на жертвата като обезщетение. Едва тогава роднините са се съгласили да се откажат от екзекуцията.

Напрегната

Ситуацията с правата на жените в страната остава напрегната, дори на фона на протести. През 2022 г. те започнаха след смъртта на 22-годишната Махса Амини, която беше задържана от „моралната полиция“ за „неправилно“ носене на хиджаб. След това в цялата страна избухнаха масови протести, като стотици хора бяха убити по време на размириците. В края на 2025 г. протестите избухнаха отново, този път поради икономическата криза, покачващите се цени и обезценяването на националната валута. Властите реагираха с сурови мерки: спиране на интернет, прекъсвания на комуникациите и масови арести.

На този фон жените продължиха да протестират по различни начини. По-специално, те започнаха символичен протест: изгаряйки снимки на върховния лидер на страната Али Хаменей и палейки цигари с тях, като по този начин демонстрираха своето неодобрение.

Снимки: Getty images