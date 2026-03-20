Иран екзекутира трима млади демонстранти, един от които шампион по борба (СНИМКА)

Вчера, 19 март, иранските власти са екзекутирали трима млади участници в масовите протести от януари тази година. Според контролирани от правителството ирански медии, те са били признати за виновни в убийството на двама полицаи, както и за "вражда срещу Бога" (участие в протести срещу държавната система, което се смята за престъпление). Според обвинението, те са действали в интерес на Израел и Съединените щати.

И тримата са били обесени в град Кум. Сред екзекутираните, според правозащитни групи, е 19-годишният борец Салех Мохамади, който е шампион на страната по борба. Според правозащитници, той е признал за убийствата на полицаите след като е бил подложен на мъчения.

На осъдените е бил отказан справедлив процес, отбелязва правозащитната организация Amnesty International.

Припомняме, че по-рано тази седмица в Иран беше екзекутиран шведски гражданин, арестуван през миналата година.