Газова експлозия в жилищен район в Северен Китай (ВИДЕО)

Взривът е станал малко преди 8 ч. сутринта, съобщи държавната телевизия CCTV, в жилищен район в град Санхе, на по-малко от 50 км източно от столицата Пекин.

На мястото са изпратени 36 аварийни автомобила и 154 служители.

1 dead, 22 others were injured in a suspected gas explosion accident at a restaurant in Yanjiao, north China's Hebei on Wednesday. Rescue work is underway: local authorities pic.twitter.com/mrCcaty6CQ