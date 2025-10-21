"Хамас" върна телата на още двама израелски заложници

Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции. От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва Асошиейтед прес.

Снощи Израел съобщи, че отново чрез Червения кръст е получил тленните останки на още един заложник от ивицата Газа - тринадесетото тяло, предадено от палестинското ислямистко движение "Хамас" по силата на действащото в Газа споразумение за спиране на огъня, предаде Франс прес. С посредничеството на Червения кръст Израел получи ковчег с тялото на изчезнал заложник, който бе предаден на армията и на контраразузнаването Шин Бет в ивицата Газа, съобщи в комюнике канцеларията на израелския премиер.

