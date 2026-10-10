Химическото оръжие на Асад: Как лъжа под натиск на едно дете крепеше Русия и Сирия срещу Запада, но сега истината е жива

Хасан Диаб - 11-годишното момче, отрекло пред целия свят в Хага режимът на Башар Асад да е извършвал атака с химическо оръжие в сирийския град Дума - сега разказа, че думите му от 2018 г. са били изтръгнати със заплаха от арест и други заплахи от разузнаването на диктатора. Британското издание The Observer публикува неговото свидетелство, както и тези на родителите му и на един от медиците.

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Преди осем години и половина Хасан Диаб беше толкова дребен, че трябваше да му помогнат да седне на стола, за да говори пред медиите в Нидерландия. Заедно с баща си и група сирийски медици той беше докаран със самолет от Дамаск до Хага, за да вземе участие в конференция през април 2018 г. Седнали на дълга бяла маса, всички тези хора имаха едно общо нещо помежду си - бяха се появили във видеоклип, заснет след очевидна химическа атака срещу град Дума.

Видеото, заснето само три седмици по-рано, показваше медицински работници, които оказваха помощ на мъже, жени и деца, включително и на малкия Хасан, с очевидни симптоми на вдишване на хлорен газ. Имаше и кадри, показващи вътрешността на жилищен блок. Многобройни тела бяха разпръснати по стълбищната площадка и в коридора.

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На тази конферентна маса в Хага седеше Александър Шулгин - не само руският посланик в Нидерландия, но и постоянен представител на Русия в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в Хага. До него седеше неговият сирийски колега и всички свидетели, докарани със самолет от Дамаск, които заявиха пред световната преса, че са се заблудили - не е имало химическа атака. Видеото било фалшиво, казаха те. Всичко било инсценирано.

Важно е да се отбележи, че Руската федерация беше една от най-важните опори на режима на Башар Асад заедно с Иран. Рухването на властта му през 2024 г. преустанови мощното руско присъствие в Сирия, а Асад бе принуден да избяга в Москва.

Репортаж от Дума и среща с Хасан Диаб: Виковете "Химически оръжия! Химически оръжия!"

Сградите в Дума, на 20 минути път с кола североизточно от столицата Дамаск, все още носят белезите на войната, предава Клоуи Хаджиматийо в свой репортаж от мястото. "По една тясна, прашна улица, оградена от бетонни жилищни блокове, Хасан излиза да ни посрещне. Сега на 19 години, с тънко телосложение и младежко лице, той все още може да бъде разпознат като момчето от пресконференцията през 2018 г.", пише тя за The Observer.

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Той посреща екипа ѝ в скромния апартамент, който дели с майка си Раваа и баща си Омар: "Докато пием по няколко чаши кафе с кардамон, те разказват за преживяното през онзи април, когато режимът на сирийския президент Башар Асад бомбардираше града с безмилостни въздушни удари".

Когато през 2011 г. избухна „Арабската пролет“ и протестиращите започнаха да призовават за повече свобода и демокрация, режимът отговори с необуздана бруталност. Сирия бързо се впусна в гражданска война и правителството на Асад загуби контрол над по-голямата част от страната в полза на бунтовнически групи. Едва с намесата на руските и иранските въоръжени сили той успя да започне да си възвръща част от територията.

Към 2018 г. Дума беше една от последните крепости на бунтовниците в близост до столицата Дамаск. Градът беше успял да устои на бомбите, защото под развалините жителите му бяха прокопали подземия, за да създадат лабиринт от проходи, което им позволяваше да се придвижват из града под земята.

В събота вечер, 7 април, Хасан, сестра му и майка му се криели заедно с други хора. „Роднини и съседи – всички бяхме намерили подслон заедно, така стоеше положението: почти никаква храна, нито питейна вода“, си спомня Раваа. Докато семейството чакало затишие в бомбардировките, чуло някой да вика предупредително: „Химически оръжия, химически оръжия!“.

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Местните жители знаели какво означава това. Дотогава сирийското правителство вече беше обвинено в използване на химически оръжия срещу собственото си население. Най-известният случай беше през 2013 г., когато силите на Асад хвърлиха нервнопаралитичния агент зарин върху предградията на Гута, само на няколко километра от Дума, като убиха стотици хора. Същото беше сторено и през предходната година в северния град Хан Шейхун, където загинаха около 80 души. Известно беше също, че режимът използва хлорен газ.

Като оръжие хлорът е евтин и лесен за производство. Ефектите му са по-малко смъртоносни от тези на зарина, а основната му цел е да служи като средство за разпръскване. Тъй като е по-тежък от въздуха, той се пуска в тунели и мазета и затова често се използва за изгонване на бунтовници, укриващи се под земята.

Онази нощ, когато викът „химически оръжия“ отекнал из коридорите, Раваа усетила миризмата на хлор. Тя грабнала двете си деца и започнала да тича. „Беше тъмно, но виждах тънък дим, като мъгла. След това очите ни се насълзиха и започнахме да кашляме, да повръщаме и да се мъчим да дишаме“, разказва майката на Хасан.

Успели да стигнат до близката болница заедно с множество други хора. По-късно Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че през онази нощ около 500 души са съобщили за „признаци и симптоми, съответстващи на излагане на токсични химикали“.

Снимка: Владимир Путин (вдясно) и Башар Асад (вляво), Getty Images

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Видеата на "Белите каски", ударите на западни сили по Сирия и две седмици в тъмница за семейството

Сирийските спасители, известни като „Белите каски“, бяха в болницата, където събираха доказателства и заснемаха с телефоните си. На заснетите видеоклипове се виждаше как Хасан, заедно с други деца, се мие с вода, а медицинските работници му предлагат инхалатори. Друго видео показваше вътрешността на сграда, където лежат телата на повече от 40 мъже, жени и деца, с корички от пяна около устите и носовете им.

Когато „Белите каски“ публикуваха видеоклиповете в интернет, те предизвикаха международно възмущение. Скоро след това, в отговор на предполагаемата атака, западни държави бомбардираха няколко обекта на сирийското правителство.

Асад обаче отрече да са били използвани каквито и да било химически оръжия. Вместо това правителството му твърдеше, че инцидентът или е бил инсцениран, или е „операция под фалшив флаг“, при която бунтовниците са използвали газ срещу собствените си редици, за да обвинят режима.

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В дните след атаката сирийската армия пое контрола над града и започна да арестува всички, които бяха се появили във видеото на „Белите каски“. Омар, който по това време излежавал кратка присъда за кражба на храна от изоставена сграда, бил повикан в местната джамия, където сирийски разузнавачи го помолили да разпознае сина си във видеото. Когато потвърдил, че това е Хасан, му било казано да доведе семейството си в щаба на Общата разузнавателна служба в столицата.

"Отдел 251" изглеждал като обикновена държавна служба, с кафене наблизо и магазин за спортни дрехи отсреща. Но под земята там се намирала една от най-прочутите тъмници, един от най-известните центрове за изтезания в страната. Семейство Диаб прекарало две седмици в килия там.

Хасан и сестра му все още страдали от симптомите на хлорен газ, когато били прегледани от лекар. „Казах му, че става дума за химически оръжия“, разказа Раваа. „А един мъж, който стоеше зад мен, ми прошепна в ухото: „Заради собственото ти добро, трябва да спреш да говориш така“. След това казах на децата да кажат, че е бил обикновен дим".

Разказът на още един свидетел

Друг жител на Дума, Басел Оюн, също бил задържан в "Отдел 251". Оюн бил работник в линейка, който можел да се види във видеото как лекува пациенти. Той си спомня, че жителите имали „жълти, пенести и киселинни секрети, задушаваха се от тях. Беше ужасяваща гледка".

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В центъра за задържане на Оюн му казали да изчака реда си пред стаята за разпит. Отвътре той виждал как разпитващият разговаря с мъж, когото разпознал като Абу Али Бакрие. В нощта на химическата атака Бакрие се бил разделил със семейството си, което се укрило в сградата, където на видеозаписа се виждат тела, лежащи на пода. Съпругата му, петте му деца, брат му, снаха му и шестте му племенници и племеннички загинали там. Бакрие бил единственият оцелял член от семейството си.

Оюн си спомня, че лекувал Бакрие в болницата, а после виждал как разпитващият задавал на мъжа въпроси като: „Как загуби децата си?“. Бакрие отговорил, че това се е случило в резултат на химическа атака. „Офицерът отвърна, че ако чуе отново термина „химическа атака“, ще го обеси за врата от тавана“, спомня си Оюн. Офицерът казал на Бакрие: „Да опитаме отново. Как загинаха децата ти?“. Бакрие започнал да плаче. „При бомбардировката“, казал той. „Добре“, отвърнал му офицерът. Бакрие също потвърждава разказа на Оюн пред The Observer.

Оцелелите пратени на показна пресконференция, за да отрекат химическата атака

В центъра за разпити задържаните, сред които Оюн и семейство Диаб, били снимани, след което получили паспорти. След това били откарани на летището. Никой от тях не бил излизал извън страната преди това и не им е било казано къде отиват. „Бяхме прекалено уплашени, за да си говорим по време на пътуването“, спомня си Раваа.

Снимка: Getty Images

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Групата е била откарана със самолет до Москва, където извели хората пред руски журналисти, а след това били прехвърлени в Нидерландия. Според бащата на Хасан, Омар, едва когато влезли в конферентната зала и им прикрепили микрофони към ризите, групата осъзнала, че се очаква от нея да говори пред пресата.

Седнали на тази дълга бяла маса, до сирийския и руския посланик в Нидерландия, те дадоха лъжливи разкази за това, което се е случило в Дума няколко седмици по-рано. Хасан си спомня, че е бил нервен, защото знаел, че от него се очаква да се придържа към конкретна версия, и се притеснявал, че може да допусне грешка.

Всички на сцената казаха едно и също - че не са преживели и не са видели никого с признаци на излагане на химически вещества, че цялото нещо е било инсценирано от „Белите каски“ с подкрепата на британските и американските разузнавателни агенции, за да оправдаят бомбардирането на сирийската държава.

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ОЗХО искала да вземе проби, но планът пропаднал

Няколко служители на ОЗХО (неспоменати като имена) сега потвърждават пред британското издание, че са били изключително разочаровани от инсценираната пресконференция. Един от тях разказва, че група от служители е обмисляла да промъкне гребени в хотелските стаи на сирийците, за да се опита да събере проби от коса, които да бъдат тествани за следи от хлорно замърсяване. Адвокатите обаче ги предупредили, че вземането на човешки проби без разрешение ще ги направи недопустими като доказателство в какъвто и да е съдебен процес.

„Бяхме също така много загрижени, че тези сирийци може да понесат последствия, ако изведнъж обявим, че сме събрали доказателства за тяхното излагане на химикали“, казва един от източниците.

Организацията наистина е разпитала шестима от свидетелите, които се явили на тази дискусионна маса, но показанията им не бяха използвани като част от официалния разследващ доклад и не допринесоха по никакъв начин за промяна на крайното заключение - че сирийските въздушни сили са виновни за хвърлянето на хлорни контейнери над Дума онази нощ, което води до смъртта на 43 души.

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Планът на Русия е работел години наред

И все пак пресконференцията, проведена седмици след химическата атака, остава повратна точка в една от най-успешните дезинформационни кампании по време на войната в Сирия. Руските медии години наред след това твърдяха, че показанията на Хасан и другите сирийски свидетели доказват, че западната версия за Дума е измислена, и тъй като за една химическа атака се лъже, вероятно сирийското правителство не носи отговорност за нито една от тях.

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Не само медиите, свързани с Кремъл, се заеха с разпространяването на тази информация. Във Великобритания професори, пенсионирани военни офицери и бивши дипломати – хора, чийто авторитет придава тежест на думите им – също помогнаха за „изпирането“ на дезинформацията, като споделяха клипове от пресконференцията в „алтернативни“ медии като доказателство, че Западът е измислил всичко това. Така бе подхранена една по-широка „антиимпериалистична“ история - че Асад е бил очернен, защото е дръзнал да се противопостави на Вашингтон и Лондон. И остави след себе си аргумент, който циркулира и до днес - че ОЗХО е корумпирана, контролирана от Запада институция. Този наратив беше подкрепен от една картина, която свърши повече работа от всеки дипломатически език около нея - едно дете, само на масата, което казва на света, че атаката никога не се е случила.

Руската мисия към ОЗХО заявява сега пред The Observer, че свидетелите на инцидента в Дума сега се намират в „деликатна и сложна ситуация“ по отношение на новата администрация в Дамаск – като намеква, че те може би са били принудени да оттеглят първоначалните си показания.

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Но Хасан Диаб и семейството му твърдят, че години наред след тази инсценирана пресконференция служители на разузнаването продължавали да ги наблюдават, за да се уверят, че се придържат към версията си. Повече от година след падането на режима на Асад Хасан и семейството му казват, че най-накрая могат да говорят свободно.

Въпреки това те не са освободени от последствията на случилото се. Казват, че пътуването им до Европа ги е белязало за цял живот, като ги е стигматизирало в очите на тяхната общност. „Казват, че сме лъгали в полза на режима“, споделя Раваа. „В наши дни хората ни наричат предатели, но ние просто се опитвахме да защитим семейството си".

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