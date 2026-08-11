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Задочна смъртна присъда за Башар Асад

11 август 2026, 12:17 часа 1010 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Задочна смъртна присъда за Башар Асад

Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и неговия по-малък брат Махер за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Още: Почина чичото на Башар Асад, известен като "Касапина от Хама"

Подобна присъда е издадена и на Атеф Наджиб - бивш служител по сигурността по време на управлението на Асад. Припомняме, че Асад избяга от столицата Дамаск и отлетя за Москва в началото на декември 2024 г., след като правителството му падна след светкавична офанзива на антиправителствените сили. Още: Вила за милиони: Луксозният живот на Башар Асад в Москва

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Бягство Сирия Башар Асад смъртна присъда
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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