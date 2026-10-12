Хутите отново атакуваха Саудитска Арабия, експлозии разтресоха столицата Рияд (ВИДЕО)

Саудитската коалиция, воюваща срещу йеменските хути, съобщи, че е свалила балистична ракета, изстреляна от проиранската групировка срещу Рияд. Дотук се стига на фона на продължаващите боеве между двете страни, предаде Ройтерс.

Още: Трети удар на хутите срещу летището в Рияд, САЩ призовават да не се лети до Саудитска Арабия

Преди това Саудитска Арабия обяви тревога за възможна "вражеска заплаха" за Рияд, както стана ясно от съобщение до потребителите на местните мобилни оператори, видяно от журналисти на Ройтерс и Франс прес. "Районът е под заплаха от вражеско въздушно нападение. Моля запазете спокойствие, стойте вкъщи или на безопасно място далеч от прозорци и врати", се казваше в съобщението.

🇸🇦🇾🇪🚨 #BreakingNews : Footage circulating online appears to show a large fire in #Riyadh #SaudiArabia, amid claims of a ballistic missile strike by #Yemen Ansarullah movement. The cause of the fire and reports of a missile impact have not yet been independently confirmed. https://t.co/DDQ3vuDYfL — Angola Pulse (@angolapulse) October 12, 2026

Журналисти на Франс прес съобщиха, че малко след получаването на SMS, в Рияд са проехтели няколко взрива. Хутите атакуват саудитските пристанища и обекти от петролната промишленост в хода на бързо разрастващ се конфликт, избухнал като част от по-широкото противопоставяне между САЩ и Иран в региона.

Още: Цената на петрола смени посоката: Тръмп е приел някои ирански условия за Ормуз, обявеното примирие Русия-Украйна също влияе*

Междувременно Британската организация за морски търговски операции съобщи, че танкер, преминаващ през Ормузкия проток, е бил ударен тази вечер от неуточнен снаряд.

Корабоплаването през двата стратегически за доставките на енергоносители по море протока, Ормуз и Баб ел Мандеб остава до голяма степен парализирано заради двата въоръжени конфликта в Иран и Йемен.

Още: Втори и по-жесток удар на хутите по летището в Рияд: Данни за много убити и ранени