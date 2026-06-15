Църковен празник на 16 юни: Забраните, които трябва да се спазват утре

Утре, 16 юни, е денят, в който православната църква почита паметта на Свети Тихон епископ. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 16 юни

Свети Тихон живял през четвърти и пети век на остров Кипър и бил отгледан в християнската вяра от детството си. Според легендата, още в младостта си той бил известен с благочестието и чудесата си. Един ден баща му, хлебар, заповядал на сина си да продава хляб на пазара, но Тихон го дал на нуждаещите се и не спечелил нищо. Баща му бил много ядосан, но когато влязъл в склада, бил изумен – той бил по чудо пълен.

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Тихон посветил целия си живот на служене на Бога и помощ на хората. След смъртта на местния епископ той бил избран за епископ на Аматус. Светецът проповядвал християнството, грижел се за бедни, болни и възрастни хора, а домът му винаги бил отворен за нуждаещите се от подкрепа и помощ.

Според други източници младият Тихон получил добро образование, като първоначално служил като четец в църква, а по-късно като свещеник. Благодарение на мъдростта и добротата си, той станал епископ на Аматус през 380-390 г. По това време Кипър бил дом на много езичници, затова Тихон започнал усилено да проповядва Божието слово, да строи църкви и да ги обръща в християнството.

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Не е известно със сигурност кога е починал Свети Тихон. Според църковното предание обаче той се е отправил във вечността в дълбока старост. Мощите му се съхраняват в Кипър, въпреки че част от тях са пренесени в Константинопол.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 16 юни

Предците ни са гадаели за лятото по знаците, свързани с времето на този ден. Слънчев ден вещае сухо лято. Ако сутринта има много роса, времето ще бъде хубаво през деня. Чуването на гръмотевици означава продължително лошо време.

Какво не бива да правите утре? Според народните поверия градинарството на този ден няма да донесе полза. Избягвайте да вдигате шум или да говорите силно - това може да прогони щастието и хармонията далеч от дома ви.

На този ден Църквата призовава да се избягват кавги, клевети, завист, алчност, негодувание и униние. Важно е да се запази душевното спокойствие и да не се отказва помощ.

С този празник са свързани и още няколко забрани. Не се препоръчва да се започват нови проекти или да се вземат важни решения, свързани с работа, строителство или взаимоотношения. Също така не трябва да се карате или да повишавате тон на близките си, тъй като подобни конфликти могат да се проточат дълго време.

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Какво можете да правите утре? На Свети Тихон се отправят молитви за мир и ред в семейството и за изцеление на близки от болести. Молитвите към този светец помагат на страдащите от зъбобол.

Вярва се, че на 16 юни в природата цари особена тишина: птиците пеят по-рядко и само славеят продължава песента си до Петровден.

Утре е добър ден за домакински задължения - чистене, пране и готвене, прекарване на време с любими хора и довършване на започнати неща.

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