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"От мрак до светлина" - музикално пътешествие през драмата и надеждата на ХХ век

15 юни 2026, 20:44 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
"От мрак до светлина" - музикално пътешествие през драмата и надеждата на ХХ век

Сред най-въздействащите камерни събития в програмата на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ е концертът на клавирно трио „Академика“ под надслов „От мрак до светлина“ – проект, който отвежда публиката в емоционалния свят на двама от най-големите композитори на ХХ век – Морис Равел и Дмитрий Шостакович.

Пътя на човешкия дух през изпитанията към вътрешното просветление

Концертът представя две от най-значимите произведения в камерната музикална литература – Клавирното трио на Равел и Второто клавирно трио на Шостакович. Макар създадени в различни естетически светове, тези творби са обединени от общ исторически контекст – и двете възникват в сянката на световните войни и носят белезите на едно драматично време, белязано от загуба, несигурност и търсене на човешка надежда.

Заглавието „От мрак до светлина“ не е случайно. То символизира пътя на човешкия дух през изпитанията към вътрешното просветление – тема, която звучи особено актуално и днес. От болезнената изповед и трагичната дълбочина на Шостакович до изящната красота и сияйния финал на Равел, концертът изгражда музикален разказ за устойчивостта на човека пред историческите катаклизми. Темата символизира пътя на човешкия дух от страданието към надеждата и вътрешното просветление. Програмата е рядко изпълнявана, но изключително актуална, тъй като засяга теми, свързани с войната – и двете произведения са създадени по време на Първата и Втората световна война.

На сцената ще излязат трима изявени български музиканти с впечатляващи международни кариери. Пианистката Мартина Табакова, носител на множество международни отличия и наградите „Музикант на годината“ и „Златно перо“, е сред най-ярките фигури на съвременната българска клавирна школа. До нея ще застане виолончелистът Атанас Кръстев – лауреат на престижни международни конкурси, носител на „Кристална лира“, „Златен век“ и „Златно перо“, концертен солист и артистичен директор на фестивала „Челисимо“. Третият участник в триото е цигуларят Стоимен Пеев, концертмайстор, камерен музикант и преподавател, познат на публиката със своите солистични изяви в България, Европа и Япония.

Клавирно трио „Академика“ обединява музиканти с богат сценичен опит и общ стремеж към задълбочено и емоционално музициране. В този проект те предлагат не просто концертна програма, а художествено преживяване, което разкрива силата на музиката да преобразява болката в красота и да намира светлина дори в най-мрачните моменти на човешката история.

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Концертът е част от националното турне на триото, реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата, и се вписва по естествен начин в мисията на „Софийски музикални седмици“ да представя значими камерни проекти и изпълнители от най-висока класа.

Програмата на събитията може да видите ТУК.

Билети на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.

В свят, който продължава да търси път към разбирателство и надежда, „От мрак до светлина“ звучи като силно послание за памет, човечност и духовно възраждане чрез изкуството.

 

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концерт Софийски музикални седмици От мрак до светлина трио Академика
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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