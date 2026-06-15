Пожар от влакова искра забави движението по линията Кулата - София

Пожар от влакова искра предизвика забавяне на влаковете от Кулата за София и обратно. По първоначални данни огънят е предизвикан от искра, възникнала при преминаването на влак в района на село Железница, община Симитли.

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Въпреки че инцидентът е станал извън границите на държавния горски фонд, екипите на Югозападното държавно предприятие, както и противопожарни екипи са реагирали незабавно на подадения сигнал. Пламъците са локализирани бързо, преди да обхванат близките имоти и да причинят сериозни материални щети. Началникът на благоевграската пожарни, Боян Кондуров каза за БНТ, че огънят е локализиран. На място все още има екипи, които оливат с вода дървен материал, който си намира в непосредствена близост до жп релсите.

Заради гасенето, влаковете, които пътуват от Кулата за София, и Благоевград-Кулата имат закъснение от повече от 40 минути. На пътниците по гарите е обяснено, че трябва да изчакат да пълното потушаване на огъня.

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Това е вторият подобен случай в региона за последните дни. Само преди три, денонощия екипи на ДГС Кресна също бяха мобилизирани в гасенето на пожар, възникнал на тяхна територия, като и тогава източник беше искра от железопътния транспорт