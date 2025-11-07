Любопитно:

07 ноември 2025, 13:29 часа 265 прочитания 0 коментара
Има заподозрян за взрива в джамия в Индонезия (ВИДЕО)

В момента оперират 17-годишния заподозрян за експлозиите в джамия в училищен комплекс в Джакарта, като е възможно да става дума за атака. Това казаха представители на местните власти в столицата на Индонезия, цитирани от Ройтерс и БТА.

Началникът на полицията в Джакарта Асеп Еди Сухери каза, че 55 души са били приети в болници с различни по тежест наранявания, включително изгаряния.

По-рано световните агенции съобщиха, че няколко експлозии разтърсиха джамия в гимназия в Джакарта по време на петъчната молитва.

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд, точно когато започвала проповедта в джамията в комплекса на държавна гимназия, в който се помещава и сграда на военноморските сили.

Ученици и други хора панически са избягали, след като джамията се е напълнила със сив дим.

