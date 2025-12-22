Куриозно: Полиция преследва бикове, избягали от камион в Словакия

В странна ситуация са изпаднали служители на реда от Прешов, Словакия – наложило им се е да преследват три бика на главен път, съобщават местните медии. Животните изпаднали от камион, който ги превозвал от едно населено място до друго. Ситуацията застрашавала движението по натовареното шосе. Шофьорите спирали, натискали клаксони и не можели да повярват на очите си.

Още: Не е корида: Полицаи спринтираха след бик в европейски град (ВИДЕО)

Един бик изпаднал по средата на оживено кръстовище в жилищен комплекс в Прешов от полски камион, чиито задни врати се отворили по време на движение. Шофьорът не забелязал нищо и продължил по пътя си. Други две животни изскочили от ремаркето след около 3 километра и започнали да тичат по четирилентовия път път.

Полицейски служители и пожарникари от Люботице помогнали да животните, всяко от които тежи над половин тон, да се върнат в ремаркето. Най-трудно са хванали един от изпадналите бикове, който най-бързо тичал между колите. Имало е и служители на реда с оръжия, ако се налагат крайни мерки срещу някое от животните.

Още: Разярен бик разби оградата и нападна множество хора (ВИДЕО)

Шофьорът е опитал да омаловажи случилото се и се оправдал, че само превозва животните, не отговаря за тях. Водачът обаче е бил арестуван и съден по бързо производство. Оказала се, че вратите на камиона му не са били сигурно затворени, а само вързани с въже.