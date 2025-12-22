Рядка гледка: Сняг покри Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Сняг падна в Саудитска Арабия. В северните райони на страната това се случва за първи път през последните 30 години. Снегът покри пустинни райони на хиляди квадратни километри - от планинската верига Тувайк на запад до региони по-близо до Рияд. Местните телевизионни канали го нарекоха историческо събитие.
ОЩЕ: Кой е първият природен обект на Саудитска Арабия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
Snow has fallen in Saudi Arabia. In the country’s northern regions, it has happened for the first time in the past 30 years— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025
The snow covered desert areas across thousands of square kilometers — from the Tuwaiq mountain range in the west to regions closer to Riyadh. Local TV… pic.twitter.com/IKPzalcZ1v
Жителите споделят видеоклипове и снимки, празнувайки рядката гледка, но вече се оплакват от студените и заледени пътища.
Националният метеорологичен център предупреди предварително за рязък спад на температурите и призова хората да спазват мерките за безопасност. Регионът обикновено е известен с горещия си климат, а не със заснежените пейзажи.
ОЩЕ: Саудитска Арабия легализира алкохола от 2026 г.
Саудитският астроном Мохамед бин Редах Ал Такафи, казва, че зимните снеговалежи в части от кралството са повтарящо се явление, а не аномалия. Той обяснява, че в Северна Саудитска Арабия вали сняг от време на време всяка зима, въпреки че времето е неравномерно и се определя от променящите се метеорологични модели, а не от някакъв фиксиран астрономически цикъл.