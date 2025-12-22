Любопитно:

22 декември 2025, 06:58 часа 236 прочитания 0 коментара
Израел се оплака на САЩ: Ирански учения може да са прикритие за изненадваща атака (ВИДЕО)

Израел предупреди САЩ, че ракетно учение на Иранската революционна гвардия може да бъде прикритие за изненадваща атака срещу Израел, съобщи Axios. Израелски източници заявиха, че макар събраната разузнавателна информация да показва само движение на сили в Иран, рискът за Израелските отбранителни сили е много по-ниска, отколкото е била преди две години след изненадващото нахлуване на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Израелското разузнаване е изразило подобни опасения преди шест седмици, след като е идентифицирало движение на ирански ракети. Но нищо не се е получило.

"Шансовете за иранска атака са по-малко от 50%, но никой не е готов да поеме риска и просто да каже, че това е само учение", каза израелски източник.

Американското разузнаване в момента няма индикации, че се очаква иранска атака, каза американски източник пред Axios.

"Хамас" не се разоръжават, те се превъоръжават", предупреди сенатор Линдзи Греъм. "Те не се отказват от властта. Те консолидират властта си. Това ми каза военното разузнаване в Израел", заяви той, като се позовава на отбранителните сили на Израел и САЩ.

Той призова американския президент Доналд Тръмп да се срещне с Бенямин Нетаняху следващата седмица и да изготви план, за да се ограничи времето за "Хамас".

"Ако не предадат оръжията си и не спрат да се превъоръжават на определена дата, ще пуснем Израел срещу тях", каза той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
