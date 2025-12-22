Три жертви след израелски удар в Южен Ливан

Трима души загинаха след израелски удар по град Сидон, в Южен Ливан. От израелска страна заявиха, че целта на атаката са били бойци на “Хизбула“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Държавната Национална новинарска агенция на Ливан уточни, че ударът по автомобил е бил извършен от израелски дрон по път на около 10 км. от крайбрежния град Сидон и че „е убил трима души, които са се намирали вътре“. В изявление на израелската армия се посочва, че военните са „поразили няколко терористи на „Хизбула“ в района на Сидон“.

