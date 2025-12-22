Лайфстайл:

Три жертви след израелски удар в Южен Ливан

22 декември 2025, 15:49 часа 271 прочитания 0 коментара
Три жертви след израелски удар в Южен Ливан

Трима души загинаха след израелски удар по град Сидон, в Южен Ливан. От израелска страна заявиха, че целта на атаката са били бойци на “Хизбула“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Израел се оплака на САЩ: Ирански учения може да са прикритие за изненадваща атака (ВИДЕО)

Държавната Национална новинарска агенция на Ливан уточни, че ударът по автомобил е бил извършен от израелски дрон по път на около 10 км. от крайбрежния град Сидон и че „е убил трима души, които са се намирали вътре“. В изявление на израелската армия се посочва, че военните са „поразили няколко терористи на „Хизбула“ в района на Сидон“.

Още: ООН за Газа: Гладът приключи, но има несигурност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ливан Хизбула загинали война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес