Имран Хан настоява изборите в Пакистан да се проведат

Припомняме, че изборите в Пакистан бяха отложени след като правителството на премиера Шехбаз Шариф отказа да предостави необходимите средства и избирателен персонал, позовавайки се на финансови ограничения. Те трябваше да се проведат на 30 април, но бяха отложени за 8 октомври. ОЩЕ: Отложиха изборите в Пакистан, нямат пари

"Искаме да знаем дали изборите се провеждат в предвидения от конституцията срок от 90 дни или не! Консултирах се с нашите топ конституционни експерти и всички те се съгласиха, че е абсолютно ясно, че 90-дневната конституционна разпоредба за произвеждане на избори, е неприкосновена", каза Имран Хан.

Според него "мошениците от правителството" се подиграват с Конституцията, тъй като избират кои нейни разпоредби ще спазват.

"Те заплашват самата основа на Пакистан, която е Конституцията и върховенството на закона. Те са толкова вкаменени от изборите и толкова отчаяни да избелят своите осъдени лидери, че са готови да унищожат Конституцията и всякакво подобие на върховенство на закона", възмущава се бившият пакистански премиер.

