Отложиха изборите в Пакистан, нямат пари

Това се случи след като правителството на премиера Шехбаз Шариф отказа да предостави необходимите средства и избирателен персонал, позовавайки се на финансови ограничения.

Изборите за законодателно събрание в най-населената провинция Пенджаб в страната, които трябваше да се проведат на 30 април, бяха отложени за 8 октомври, предава Al Jazeera.

Бившият премиер на Пакистан Имран Хан коментира темата в Twitter и заяви, че с отлагането на вота за октомври, избирателната комисия е нарушила Конституцията.

"Днес всеки трябва да застане зад правната общност - съдебна система и адвокати - с очакване, че ще защити Конституцията. Защото ако това се приеме днес, това е краят на върховенството на закона в Пакистан", написа той.

By postponing Punjab elections till Oct ECP has violated the Constitution. Today everyone must stand behind the legal community - the judiciary&lawyers - with expectation that they will protect Constitution. For if this is accepted today then it is the end of Rule of Law in Pak