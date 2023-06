Имран Хан обвини военните в Пакистан, че се опитват да унищожат партията му (ВИДЕО)

Той каза, че "не се съмнява", че ще бъде съден във военен съд и хвърлен в затвора. Хан намекна и преди за участието на военните в репресиите срещу неговия Пакистан. ОЩЕ: Още протести в Пакистан: Имран Хан отново е изправен пред съда (ВИДЕО)

Имран Хан алармира за тормоз над жени от неговата партия и в Twitter, като дори сподели и видео към твърденията си. "Жени от PTI са били отвличани и малтретирани в затвори, държани при нечовешки условия и подлагани на тежки психически изтезания", написа той.

PTI women have been abducted and are being mistreated in jails, kept under inhumane conditions and subjected to severe mental torture when none were involved in the arson.



