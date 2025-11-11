Индия е залята от фалшиви лекарства и храни, които убиват

Фалшифициран алкохол и готварски масла, токсични брашна и подправки, фалшиви сирена и пасти за зъби, антибиотици без активни съставки - Индия е шампион по фалшифициране на храни и лекарства, пише френският всекидневник Le Monde. Феноменът е дълбоко вкоренен в тази страна с 1,4 милиарда жители, където системата за контрол е твърде слаба, за да предотврати трагедии, и където алчността на трафикантите сякаш не познава граници. Скандали редовно разтърсват фармацевтичната и хранителната промишленост, а здравните и безопасни органи изглеждат претоварени.

Страната се бори да ограничи масовото явление на производство на фалшиви продукти със смъртоносни последици. Законодателите започнаха да реагират, като увеличават наказанията.

Фрапиращ пример: Детски сироп за кашлица - убиец

През септември сироп за кашлица причини смъртта на около 20 деца под петгодишна възраст.

Произведен от компания, базирана в Тамил Наду, в Южна Индия, той съдържаше диетилен гликол, смъртоносен индустриален разтворител, дори в малки дози, който е по-евтин за производство от фармацевтичния пропилен гликол и глицерин - ексципиент. Децата, които го погълнаха, получиха бъбречна недостатъчност. Отделът за контрол на наркотиците на Тамил Наду претърси помещенията на производителя, Sresan Pharmaceuticals, в Канчипурам, като откри около 39 „критични“ и 325 „сериозни“ несъответствия. Собственикът беше арестуван. Лицензирана през 2011 г., компанията вече беше извършила многократни нарушения на производствените стандарти, но ѝ беше разрешено да продължи да работи. ОЩЕ: СЗО: Сиропи за кашлица са причина за смъртни случаи в Узбекистан