Oткриха уникална петоъгълна структура на 5000 години в Испания, пълна с оръжия от бронзовата епоха

Парцел земя в Западна Испания, изглеждащ като идеалното място за слънчева електроцентрала – равен терен и без видими препятствия, се оказа скривалище на древна петоъгълна структура. Когато работниците започнали да разчистват района, дълбоко под повърхността били открити доказателства за много по-стар свят, съобщава Ecoportal.

Работници на обект близо до Алмендралехо в испанския регион Естремадура откриха петоъгълна структура, на приблизително 5000 години, пълна с оръжия от бронзовата епоха. Основата на структурата се отличава с геометричната си прецизност, контрастирайки с околния природен пейзаж.

В публикацията се съобщава, че разкопките са разкрили 11 отделни археологически зони на площ от 100 хектара, датиращи от 3300 г. пр.н.е. Археолозите бързо са идентифицирали поне 11 отделни обекта в целия регион.

Открити са предмети, обхващащи хилядолетия от човешката история, от медната до бронзовата епоха, и дори няколко от римската епоха.

Под земята се намирала масивна геометрична структура, несравнима с нищо от своето време. За разлика от кръглите колиби, типични за епохата, периметърът на тази структура има остри, прецизно изчислени ъгли. Тя се отличава с дълбоки ровове, укрепени граници и контролирани входни точки. Самият мащаб на структурата показва координация и планиране.

Учените открили и макросела, защитени от дълбоки ровове, издълбани директно във варовика. Тези ровове образували петлъчев защитен кръг, предназначен за 360-градусово наблюдение.

Анализ, проведен от Acciona Energía и местни археолози, потвърди, че това място е било център на властта в долината на река Гуадиана. Учените са открили и няколко древни инструмента, разпръснати из района, включително върхове на стрели.

Според археолозите, хората, които са живели тук преди хиляди години, са загинали насилствено. Следи от пожар и разрушения предполагат, че структурата може да е била превзета от враг.

Учените смятат, че петоъгълната форма е позволявала на войните да наблюдават за заплахи от всички посоки. Това ниво на планиране е било необичайно за времето си, оспорвайки предишните схващания за тези ранни общности в региона.

