Иран постави нови условия за прекратяване на войната, Тръмп не ги хареса

Иран отхвърли последното предложение на САЩ и представи свое собствено контрапредложение. Техеран призова за облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени ирански активи, обезщетение за щети, свързани с войната и признаване на ролята на Иран в Ормузкия проток. САЩ заявиха, че отговорът е "неприемлив".
BIG: Iran rejected the latest US proposal and submitted its own counterproposal.— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
Tehran called for sanctions relief, the release of frozen Iranian assets, compensation for war-related damages, and recognition of Iran’s role in the Strait of Hormuz, while the US said the…
Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Axios, че ще отхвърли отговора на Иран на последния проект на споразумение, насочено към прекратяване на войната, след като САЩ чакаха 10 дни отговор от Техеран.
"Не харесвам писмото им. То е неподходящо. Не харесвам отговора им", каза той, добавяйки, че Иран "се е доверявал на много държави от 47 години".
Той потвърди, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху в неделя. "Много приятен разговор", каза той, но подчерта, че преговорите с Иран са "моя работа, а не на някой друг".
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
I have just read the response from Iran’s so-called “Representatives.” I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/JiwiYTU4HP
Информиран ирански източник заяви пред Tasnim News, че докладът на Wall Street Journal за контрапредложението на Техеран е "фактически неточен" в ключови части – особено по отношение на подробностите за ядрения материал.
Според източника, действителният текст на Иран изисква:
- Незабавно прекратяване на войната на всички фронтове
- Гаранции срещу бъдещи атаки срещу Иран
- Пълно премахване на санкциите на САЩ, включително ограниченията за износ на петрол (OFAC), по време на 30-дневен период
- Край на военноморската блокада веднага след подписването на първоначалното споразумение
- Освобождаване на замразените активи на Иран
- Иранско управление на Ормузкия проток в замяна на ангажименти на САЩ
An informed Iranian source told Tasnim News that the Wall Street Journal's report on Tehran's counter-proposal is "factually inaccurate" in key parts — particularly on nuclear material details.
