Иран постави нови условия за прекратяване на войната, Тръмп не ги хареса

11 май 2026, 7:32 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images, iStock; колаж: Actualno.com
Иран отхвърли последното предложение на САЩ и представи свое собствено контрапредложение. Техеран призова за облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени ирански активи, обезщетение за щети, свързани с войната и признаване на ролята на Иран в Ормузкия проток. САЩ заявиха, че отговорът е "неприемлив".

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Axios, че ще отхвърли отговора на Иран на последния проект на споразумение, насочено към прекратяване на войната, след като САЩ чакаха 10 дни отговор от Техеран.

"Не харесвам писмото им. То е неподходящо. Не харесвам отговора им", каза той, добавяйки, че Иран "се е доверявал на много държави от 47 години".

Той потвърди, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху в неделя. "Много приятен разговор", каза той, но подчерта, че преговорите с Иран са "моя работа, а не на някой друг".

Информиран ирански източник заяви пред Tasnim News, че докладът на Wall Street Journal за контрапредложението на Техеран е "фактически неточен" в ключови части – особено по отношение на подробностите за ядрения материал.

 Според източника, действителният текст на Иран изисква:

  • Незабавно прекратяване на войната на всички фронтове
  • Гаранции срещу бъдещи атаки срещу Иран
  • Пълно премахване на санкциите на САЩ, включително ограниченията за износ на петрол (OFAC), по време на 30-дневен период
  • Край на военноморската блокада веднага след подписването на първоначалното споразумение
  • Освобождаване на замразените активи на Иран
  • Иранско управление на Ормузкия проток в замяна на ангажименти на САЩ

Виолета Иванова
