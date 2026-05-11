През 1954 г. Москва предава на Украинската съветска социалистическа република (УССР) полуостров Крим и го включва в границите й. Но не като жест на добра воля, а защото десет години по-рано съветската власт е извършила престъпление и е изгонила оттам коренното население - кримските татари, в резултат на което Крим е разорен и местната икономика е напълно унищожена. Задачата на Съветска Украйна е да възстанови полуострова след насилствената депортация на татарите. За това разказва Аким Галимов, основател на проекта "Реална история" и продуцент на 1+1 media, в канала си в You Tube (ВИДЕО след 1:01:50 ч. нататък).

Границите на Съветска Украйна се формират не непосредствено след края на Втората световна война, а девет години по-късно - на 19 февруари 1954 г. с решение на Президиума на Върховния съвет на СССР. Кримският полуостров е прехвърлен на Украинската съветска социалистическа република, за да се справи с икономическата криза и да възроди Крим - задача, с която украинците успешно се справят, казва Аким Галимов.

Припомняме, че на 18 май 1944 г., по заповед на Йосиф Сталин, съветските власти започват масова депортация на кримските татари от Крим. Хората са натоварвани в товарни вагони и изпращани главно към Узбекистан и други райони на Централна Азия. По време на транспортирането и в първите години на изгнанието загиват десетки хиляди души от глад, болести и нечовешките условия, в които са принудени да живеят.

Една от най-известните картини на кримскотатарския художник Рустем Еминов "Влакът на смъртта", посветена на депортацията на кримските татари през 1944 г. Снимка: принтскрийн//YouTube/REALNA ISTORIIA

Легитимност на украинските граници

При това границите на Съветска Украйна са напълно легитимни и са установени с конкретни международни споразумения.

"Границите на Съветска Украйна от 1945 до 1954 г. са определени от няколко международни споразумения. Ключовите от тях са Парижкият мирен договор от 1947 г., договорите с Полша от 1945 и 1951 г. и договорът с Чехословакия от 1945 г. От гледна точка на международното право те са напълно легитимни", обяснява Галимов.

След Втората световна война целият цивилизован свят следва общ принцип: край на едностранните промени на границите със сила.

"Втората световна война сложи край на разделянето на границите в цивилизована Европа. Смятало се е, че никой няма право да чертае произволни линии на картата и да завзема чужда територия. Че след всички ужаси, които човечеството е преживяло, никой няма да посмее да съсипва живота на хората по този начин, да им отнема собствеността, корените и идентичността", казва Аким Галимов.

Границите на Украйна според международните договори от 1945-1954 г. Снимка: принтскрийн//YouTube/REALNA ISTORIIA

Днешните граници на Украйна

Четиридесет и пет години след края на Втората световна война СССР се разпада, но Москва не иска да "пусне от смъртоносните си обятия окупираните територии, наричани досега съветски републики", казва Галимов. Дори президентът на САЩ Джордж Буш, според Галимов, е призовавал украинците да останат в СССР.

Въпреки това Украйна се възползва от възможността да получи независимост.

"Украинците обаче все пак се възползваха от тази историческа възможност, когато империята беше толкова слаба, че независимостта можеше да бъде постигната без оръжие. На 24 август 1991 г. най-малко 30 000 души се събраха пред сградата на парламента и посрещнаха провъзгласяването на независимостта на Украйна с бурни овации", разказва още Галимов.

На 24 август 1991 г. Украйна обявява независимост в границите си от 1945-1954 г., а на 4 ноември 1991 г. приема и Закон за държавните граници на страната. Тези граници напълно съвпадат с границите на Съветска Украйна към момента на разпадането на СССР с тази разлика, че те вече са международни граници, а не вътрешносъюзни. По-късно следват и отделни договори за демаркация и признаване на тези граници от съседните държави, включително от Руската федерация.

