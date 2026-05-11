С българска помощ: Нов метод да мамиш с ДДС в Гърция

Гръцкото местно издание Kefalonia Magazine информира за нов метод за укриване на данъци, чрез недекларирани ПОС терминали в чужбина, които се ползвали от редица фирми, за да укриват данъци и плащане на ДДС. Според информацията, приблизително 80% от незаконните или недекларирани ПОС терминали, които са идентифицирани досега, били свързани с България, което предизвикало сериозно безпокойство у гръцките данъчни власти, особено с оглед на летния туристически сезон, когато електронните транзакции се увеличават чувствително.

Системата се счита за особено трудна за откриване, тъй като на пръв поглед бизнесът изглежда да оперира законно. Клиентите плащат нормално с карта, получават касова бележка и транзакцията се извършва без да буди подозрение. Следва обаче сложен механизъм за прехвърляне на пари извън Гърция. Използваните ПОС терминали или не са регистрирани в регистъра на гръцките данъчни служби, или работят без да са свързани с касовите апарати и системата MyData. По този начин сумите, платени от потребителите, не се записват в електронните книги на компанията, което води до скрити приходи и съответният ДДС не се плаща на държавата.

Властите в Гърция изчисляват, че парите от транзакциите първоначално се озовават в банкови сметки в чужбина и след това се връщат в Гърция - главно под формата "пари в брой".

Според публикацията България била най-популярният избор за този конкретен модел за укриване на данъци. Географската ѝ близост до Гърция, лесното пътуване и възможността за транспортиране на до 10 000 евро на човек без задължително деклариране пред властите, създавали идеални условия за движение на големи суми.

Гръцките данъчни власти се подготвят за интензивни одити в цялата страна през лятото, с особен акцент върху туристическите райони и бизнеса с висок трафик, където рискът от укриване на данъци традиционно се увеличава. Предвидените от гръцките закони санкции са особено строги: глоба от 1500 евро за неизпълнение на изискванията за инсталиране или използване на ПОС терминал; от 10 000 до 20 000 евро за несвързване на ПОС терминал с касов апарат; до 200 000 евро за доставчици на ПОС терминали, които нарушават регулаторната рамка.

