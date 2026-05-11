Йордан Иванов: В мерките на "Прогресивна България" липсва борба с цените на горивата

11 май 2026, 19:00 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В мерките на „Прогресивна България“ срещу скока на цените много ни липсва работа в посока борба със спекулата и цените на горивата. Именно те са генезисът на проблема с цените на храните в магазина. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Йордан Иванов от „Демократична България“. Днес от „Прогресивна България“ представиха обещаните мерки срещу скока в цените. От 13 на 33 се увеличават нелоялните практики. Също така се предвиждат двойно повече глоби и въвеждане на "справедлива цена". „Това, което също ни притеснява, е концепцията за „справедлива цена“. То носи белези на марксистки подход“, коментира Иванов.

Според него мерките в този вид са насочени към повече власт на КЗК и КЗП. „Но кой ще свърши работата там? Препоръчвам на управляващите да се запознаят с мерките на ДБ, които вече обявихме“. „Запознахме се със законопроекта, свързан със Закона за съдебната власт. Има неща, които приветстваме, но има и такива, които ни притесняват“, обясни депутатът.

По думите му ДБ приветства възможността министърът на правосъдието да може да атакува актове на ВСС. „Приветстваме идеята за мораториум на решения на ВСС, който е с изтекъл мандат - тоест да не могат да бъдат направени нови назначения“. „Притеснява ни отказът на управляващите да позволят на хора да докажат, че нямат политически зависимости. Тази наша идея я няма в предложението им“, каза Иванов.

Депутатът обясни, че откровено притеснително е възможността конкурсите на професионалната квота на ВСС да бъдат провеждани на окръжно ниво. „Това крие риск и искаме централизиран, прозрачен конкурс, който да е в столицата“. „Темата за новия състав на ВСС е важна и ние дадохме такова обещание на нашите избиратели. ДБ може да бъде белия дроб в целия този процес. Ние може да бъдем тези, които да дадат прозрачност, да дадат публичност и да дадат гаранции за това, че се прави същински прозрачен конкурс. Оттам насетне мандатът е в управляващите - те ръководят процеса“, коментира Иванов. „Дали ще приемат видимо протегнатата ръка от ГЕРБ, които им полегнаха в рамките на дебата за избор на правителството, или ще искат да има прозрачен конкурс - това е решение на управляващите“, смята той.

По думите му ДБ имат ангажимент за това да бъдат фактор на състезателност, на това, че хора с висок авторитет ще влязат в тази система. „Това са нашите искания, но всичко е функция на диалог“. „Нямам никакво намерение малцинството да диктува правилата, които мнозинството ще приеме, но казвам къде са нашите граници и какво е важно за нас, защото това е ангажимент към нашите избиратели“, поясни Иванов.

Елин Димитров Редактор
