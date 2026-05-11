Скъпи билети и несигурни полети променят плановете на българите в Германия

Асоциацията на германските летища предупреди, че съществува реален риск от отменени полети и повишаване на цените на самолетните билети заради възможен недостиг и поскъпване на самолетното гориво. Това променя плановете на българите в Германия, които всяко лято се прибират в България, за да прекарат време с близките си. Нашите сънародници са пред дилемата дали да разчитат на самолетен транспорт или да изберат дългия път с кола, съобщи кореспондентът на Нова телевизия.

Въпреки уверенията на германските власти, че няма непосредствен недостиг на гориво, експертите предупреждават, че цените могат да продължат да растат. Това означава, че авиокомпаниите вероятно ще прехвърлят част от тежестта върху пътниците чрез по-скъпи билети и допълнителни такси.

При неблагоприятен сценарий до 10% от полетния капацитет на някои летища може да бъде засегнат, а милиони пътници - пренасочени или изправени пред ограничения. Най-уязвими се очаква да бъдат нискотарифните линии и по-слабо натоварените туристически дестинации.

Вече се наблюдават и първи мерки от страна на авиокомпаниите - въвеждане на нови такси, например за чекиран багаж, с цел компенсиране на растящите разходи.

В отговор на ситуацията се обсъждат и възможни мерки на държавно ниво - включително намаляване на таксите върху въздушния трафик, които в Германия са сред най-високите в Европа. Паралелно се водят разговори с международни партньори за осигуряване на допълнителни доставки на гориво.

Експертите предупреждават, че възстановяването на нормалните доставки може да отнеме седмици, дори месеци.