Нетаняху предупреди Китай да си помисли дали да подкрепя Иран, включително с ракети (ВИДЕО)

"Китай предоставя определена помощ на Иран, включително компоненти за производство на ракети. Но не мога да кажа повече от това. Не ми харесва, но мисля, че ако Китай измери и прецени интереса си наистина ли иска Иран да контролира водните пътища, по които идват енергийните суровини, от които Китай се нуждае, дали няма да предпочете тези водни пътища да са свободни? Да не са тези пътища обект на брутално изнудване? Не всичко е черно и бяло". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който направи паралел с развитието на изкуствения интелект и че трябвало да се преценяват плюсове и минуси.

Нетаняху посочи и, че предстои среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин и там ще бъдат обсъждани ключови за бъдещото на човечеството теми. Дали Китай иска да подкрепя иранския режим е една от тях:

Netanyahu claims China supported parts of Iran’s missile manufacturing program and says Beijing should reconsider. pic.twitter.com/KDcZprDg6m — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

На директен въпрос в популярното американско телевизионно публицистично предаване "60 минути" на CBS как си представя, че ще бъде "преместен" обогатеният ирански уран, Нетаняху отговори така: "Влизаме и го вземаме". На уточняващи питания как точно, със спецчасти, под надзора на ООН, израелският премиер отвърна, че не иска да коментира в детайли, но най-добре би било да има установено споразумение в неговите рамки уранът да бъде иззет. Нетаняху каза и, че Тръмп също искал да влезе в Иран и да вземе иранския уран.

Q: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?



Netanyahu: You go in and you take it out.



President Trump has said to me — ‘I want to go in there.’ I mean, he said that publicly. He said it, and I think he’s right. pic.twitter.com/qNNIDirLoE — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Припомняме, че Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Нетаняху по обвинения в извършване на военни престъпления в Ивицата Газа.

