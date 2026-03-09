Пинг-понг: Невероятен и абсурден завой в цената на петрола

Цената на петрола буквално се движи като топче на тенис на маса или флипер - след като сутринта и преди обед вървеше към 120 долара за барел (европейският сорт "Брент"), сега обратът е пълен. Платформата на живо на CNBC сочи цени от вече 84,98 долара за барел за лекия суров петрол от САЩ и 88,16 долара за барел за европейския сорт "Брент".

BREAKING: Oil drops to $85 per barrel following Trump's remarks. pic.twitter.com/KORPXjUw6B — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Още: Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Защо? Колкото и да е чудно, изглежда влияят думите на американския президент Доналд Тръмп пред CBS. Той коментира, че обмисля САЩ да превземат Ормузкия проток и да осигурят безопасно плаване на танкерите от там. Към момента движение през протока почти няма. Отделно, Тръмп призова танкерите да не се страхуват, да покажат смелост и да минават през протока, защото Иран нямало с какво вече да стреля - призив както според медийни материали, така и след това директно пред микрофоните на американските медии. Има данни, цитирани от Bloomberg, че някои танкери преминават, като изключват транспондерите си, за да са по-трудна мишена - така е направил танкерът Shenlong, чийто собственик е гръцка компания. Също пред CBS президентът на САЩ говори в дух, че войната на практика е свършила точно защото Иран бил поставен на колене според него, "военно нищо не им е останало".

Trump stated that the ships waiting in the Strait of Hormuz must "go through and show some guts". Online reports claim that tankers are passing through the Strait of Hormuz with their transponders turned off. pic.twitter.com/cVkX4VOmYx — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

Отделно, Тръмп проведе телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин, а според Reuters е възможно една от темите да е била охлабване на американските санкции срещу руския петрол. По-рано днес и информация, че Г-7 може да отвори стратегическите си резерви от петрол и горива също повлияе за тенденцията на успокоение на пазарите.

В духа на Тръмп, и американският секретар по вътрешните работи Дъг Бъргъм увери, че поскъпването на бензина щяло да е краткосрочно. Вече обаче излязоха анализи на гиганти като ING, че ще са нужни дори до 3 месеца за пълно възстановяване на търговията с черно злато от Близкия изток след спирането на военните действия - защото и Кувейт, и Ирак, и Бахрейн, а и Саудитска Арабия вече ограничиха сериозно добивите, тъй като няма къде да складират добития суров петрол - Още: Светослав Бенчев: Цената на петрола може до достигне до 150 долара на барел

U.S. Interior Secretary Doug Burgum on gas prices:



This price increase is going to be temporary and it is a small price to pay for the idea that we're gonna get rid of a terrorist regime. pic.twitter.com/vRP9MwrVuE — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026