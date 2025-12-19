Вечерта преди Игнажден: Какъв обичай се спазва днес, за да имате късмет през цялата година

Утре, 20 декември, е Игнажден. Празникът се свързва с редица традиции и обичаи, но един от тях е важно да се направи вечерта срещу Игнажден. Предците ни са вярвали, че той носи здраве, късмет и благополучие през цялата година.

Обичаят, който се изпълнява вечерта преди Игнажден

Вечерта срещу Игнажден се прави първата кадена вечеря. Втората е на Бъдни вечер, а третата вечерта срещу Васильовден, в навечерието на Нова година. Вярва се, че този народен обичай, предаван от поколение на поколение през вековете, носи късмет, благополучие и здраве в дома.

Какво представлява кадената вечеря?

За кадената вечеря се слагат само постни ястия на масата - всичко, което земята е родила. Яде се варено жито, варена царевица, варен боб. Сервират се още постни сарми, постна баница, туршии. Православната традиция разрешава консумацията на риба, но това е последният ден, в който се разрешава яденето на риба до края на Коледните пости.

Задължително на трапезата присъства и така наречената игнашка питка - обредна питка без яйца и мляко, приготвена от домакинята специално за празника. Игнашката питка се декорира с фигурки от тесто под формата на кръст или слънце.

В игнашката питка се слага свещ за кадената вечеря. Важна част от ритуала е и суровото жито, което също се слага на трапезата. Кадено се извършва от най-възрастния мъж в семейството със запален тамян. Според народната традиция тамянът трябва да се сложи в керемида, след което най-възрастният мъж първо прекажда трапезата, а след това градината и оборите като благославя дома, животните и земята за изобилие, здраве и берекет. Обичаят приключва с вдигане на трапезата и думите: "Толкова високо да расте пшеницата!".

След каденето използвания тамян и суровото жито се запазват за следващите две кадени вечери. Вярва се, че те носят берекет. По време на вечерята никой не трябва да става от трапезата. Но ако все пак се наложи някой да стане от трапезата, той трябва да ходи приведен, за да не натежи пшеницата на посевите и да има богата реколта през годината.

Вярва се, че сънищата в нощта срещу Игнажден са пророчески. Друг народен обичай се свързва именно с тях и суровото жито от кадената вечеря. В миналото момите и момците слагали под възглавницата си, вечерта срещу Игнажден, няколко зрънца жито. Вярвало се, че този обичай "ще извика" в съня им човека, с когото ще се задомят.

