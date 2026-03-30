Иран: За остров Харг няма да има прошка

30 март 2026, 17:51 часа
Снимка: Wikipedia
Иран: За остров Харг няма да има прошка

Всеки, който се опита да превземе иранския остров Харг в Персийския залив ще "отиде в Ада". Това предупреди днес първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф. "Враговете на Иран трябва да знаят, че въоръжените сили на Ислямската република ще бъдат напълно готови да защитават нейните граници и всеки агресор, който посегне на нейната териториална цялост, най-вече в Персийския залив и на иранските острови, ще се сблъска с решителен, неумолим и необратим отговор и ще отиде в Ада - единственото естествено място, където могат да попаднат войниците агресори", казва Мохамед Реза Ареф в изявление, цитиран от ТАСС.

Припомняме, че остров Харг е енергийното сърце на Иран, а оттам минават около 90% от иранския петролен износ. Островът може да обслужва едновременно супертанкери и има огромни складови бази за петрол.

Островът вече бе бомбардиран този месец (поразени са били над 90 цели, според американски данни). А днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността САЩ да се опитат да превземат Харг.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
