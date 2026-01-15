Иран затвори въздушното си пространство, изтребители са забелязани край границата (ВИДЕО)

Иран е затворил своето въздушно пространство. Издадена е забрана за полети за района на полетите от и до Техеран, за повече от два часа - за времето от 22:15 на 14 януари до 00:30 часа по Гринуич на 15 януари. Изключение правят международни граждански полети с предварително разрешение.

Данни на „Флайтрадар24“ показват, че въздушният трафик над Иран на практика е преустановен, като остават само единични самолети, които предстои да кацнат. По-рано тази вечер иракската новинарска агенция „Ал-Джабал“ съобщи, че жители в южната част на Басра са чули и видели изтребители над главите си, на няколко мили от иранската граница. Все още няма официално потвърждение за това какви самолети са били или каква е била тяхната мисия. Припомняме, че САЩ имат военни бази в Ирак.

Earlier tonight. Iraqi news agency Al‑Jabal reports that residents in southern Basra heard and saw fighter jets overhead, just a few miles from the Iranian border. No official confirmation yet on what aircraft they were or their mission. pic.twitter.com/NhT9p5Fe0k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

По-рано днес германските власти издадоха предупреждение към авиокомпаниите на страната да не навлизат в иранското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на платформата за проследяване на полети „Флайтрадар24“.

⚠️ Airspace over Iran & Iraq has largely emptied. The last flights are landing or leaving Iran, with no new clearances reportedly issued, except for Iranian airlines. pic.twitter.com/bdqXmubrQ2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Великобритания пък затвори временно посолството си в Техеран, съобщи говорител на британското външно министерство, цитиран от Ройтерс. „Временно затворихме британското посолство в Техеран и то ще работи в дистанционен режим“, каза говорителят. Посланикът на Обединеното кралство и целият консулски състав бяха евакуирани след оценка на сигурността, добави той. Лондон предприе този ход в момент, в който иранските власти се опитват да овладеят най-големите вътрешни размирици в историята на Ислямската република.

Испания пък призова гражданите си да напуснат Иран, съобщи Франс прес. По-рано Италия и Полша също призоваха гражданите си да напуснат Ислямската република заради ситуацията със сигурността там

Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия и че протестиращите ще получат помощ, която вече „е на път“. Техеран пък днес предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран. Впоследствие Катар съобщи, че в американската военновъздушна база „Ал Удейда“ са взети предохранителни мерки, включващи изтегляне на част от персонала. Според британският в. „Ай Пейпър“ (I Paper) Обединеното кралство също е планирало да изтегли част от персонала си от военновъздушната база в Катар. По-рано днес Тръмп каза, че убийствата на протестиращи са спрели.

Същевременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че след три дни от онова, което той нарече „терористични операции“, сега цари тишина и Техеран „напълно контролира ситуацията“. Той добави, че се надява мъдростта да надделее и страните да избегнат високо ниво на напрежение, което би било катастрофално за всички. Арагчи отрече да има план за смъртни наказания на протестиращи.

🇮🇷 Iran’s Foreign Minister Araqchi says that after three days of what he called “terrorist operations,” there is now silence and Tehran “fully controls the situation.” He added that he hopes wisdom will prevail, and that parties avoid a high level of tensions, which would be… pic.twitter.com/TiS7woVOWF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

NBC пък съобщава, че Доналд Тръмп е очертал военните цели по отношение на Иран пред своя екип за национална сигурност и Пентагонът вече е разработил опции за тяхното постигане. Изданието се позовава на американски служители, пожелали анонимност.