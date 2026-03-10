Ирански ракети поразиха германска военна база с американски военни

Иран е ударил с ракети германски военен обект в Йордания. Поразен е германският сектор от военновъздушната база Ал-Азрак, където освен войници на Бундесвера се помещават и части на американските военновъздушни сили. В нощта на 10 март от иранска територия по обекта са били изстреляни балистични ракети, се казва в публикация на Der Spiegel.

Атаката е повредила казарма, но няма пострадали, тъй като военнослужещите са били в укрития в момента на удара.

Все още не е ясно дали това е било директен ракетен удар или пораженията са в резултат на паднали отломки след като ракетите са били прехванати от ПВО. Щетите се уточняват.

