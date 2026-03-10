НАТО затяга отбраната срещу Иран, разположи Patriot в Югоизточна Турция (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Турция съобщи на 10 март, че американска противовъздушна система Patriot е била разположена в югоизточната провинция Малатия като част от мерките на НАТО за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в контекста на ракетните заплахи, свързани с войната в Иран. Ведомството обяви, че радарната база на НАТО в Куречик (провинция Малатия) предоставя ключови данни за Алианса и е помогнала за откриването на две ирански балистични ракети, насочени към страната.

Анкара ще продължи да координира действията си с партньорите си от НАТО и да оценява регионалните събития, заяви министерството.

Още: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Поредна иранска атака срещу Турция и НАТО

Изявлението идва ден след като Иран изстреля още една балистична ракета срещу Турция - общо трета и втора, която е пресечена в турското въздушно пространство от началото на войната. Миналата седмица Ислямската република насочи две ракети срещу южната ни съседка. Както и тогава, така и вчера въздушното средство е било прехванато от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, съобщи Министерството на отбраната в Анкара. Потвърдено е навлизането на ракетата в турското въздушно пространство. Отломки са паднали в близост до Газиантеп - в Южна Турция, близо до границата със Сирия, но няма данни за жертви.

The video shows parts of the missile intercepted by air defense systems https://t.co/wMZqmpoPBI pic.twitter.com/kd3SjqKqIE — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Още: "Иран не си дава сметка за последствията": Журналист с коментар за ракетите срещу Турция

Снимка: Getty Images

Една от предишните атаки на Техеран срещу Турция, които Иран отрече да е извършвал, бе насочена срещу известната военна база "Инджирлик", където има и американско ядрено оръжие. Кораб на американските военноморски сили в Средиземно море я е прехванал и свалил с ракета SM-3. Другата ракета от миналата седмица бе свалена още над сирийсия град Камишли.

Според специализираната платформа De Re Militari и вчерашната атака е била насочена към базата “Инджирлик”, но ракетата е унищожена във въздуха над границата между Сирия и Турция, в района на Газиантеп. По данни на анализаторите - тя е неутрализирана от въздушните и противоракетните сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие: Иран стреля по ядрено оръжие на САЩ в турската база "Инджирлик" и издаде фетва за убийството на Тръмп (ВИДЕО).

Иранският президент Масуд Пезешкиан е отрекъл в разговор с турския си колега Реджеп Ердоган Техеран да е замесен в изстрелването на ракетата.

С друга мярка за сигурността на региона Анкара разположи 6 изтребителя F-16 в Северен Кипър.

Още: Ердоган реагира на ракетата от Иран с ясен намек към Израел (ВИДЕО)